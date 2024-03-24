Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Минобороны Польши заявили, что усилят военное присутствие на восточной границе arrow

В Минобороны Польши заявили, что усилят военное присутствие на восточной границе

24 марта 2024 20:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Минобороны Польши заявили, что усилят военное присутствие на восточной границе
Польские военные. Фото: opk.com.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Польша усилит присутствие военных на востоке страны. Речь идет о приграничных районах с Беларусью и Россией, а также Литвой и Украиной.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Читайте также:

Присутствие военных Польши на восточной границе

По словам Косиняка-Камыша, увеличение присутствия польской армии будет в Варминско-Мазурском, Подлясском, Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

"Я хочу вас в этом уверить, потому что это наш смысл существования", — подчеркнул он.

Министр обороны Польши рассказал, что на прошлой неделе состоялось заседание комитета по национальной безопасности. В частности, на нем обсуждалась ситуация на польско-белорусской границе, а также фиксация увеличения количества попыток незаконного пересечения.

Косиняк-Камыш заявил, что пограничную службу по охране границы поддерживают военные в рамках Подляской военной оперативной группы. Подобные действия планируются на 2025 год.

Говоря об увеличении присутствия военных на границе, министр отметил, что это будет "постоянное присутствие". Там также хотят построить и обустроить новые хранилища для подразделений.

Он добавил, что соответствующие меры направлены на сдерживание потенциальных вражеских нападений и атак.

Напомним, российские пропагандисты снова распространяют очередной фейк. Они придумали, что Польша якобы готовит к отправке в Украину наемников с уголовным прошлым.

Также во время массированной атаки России по Украине в воскресенье, 24 марта, одна из ракет залетела в Польшу. Страна потребует объяснений о нарушении ее воздушного пространства.

россия
Беларусь
Польша
Минобороны
Литва
Украина
военные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом