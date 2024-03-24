В Минобороны Польши заявили, что усилят военное присутствие на восточной границе

Польские военные. Фото: opk.com.ua

Польша усилит присутствие военных на востоке страны. Речь идет о приграничных районах с Беларусью и Россией, а также Литвой и Украиной.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

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По словам Косиняка-Камыша, увеличение присутствия польской армии будет в Варминско-Мазурском, Подлясском, Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

"Я хочу вас в этом уверить, потому что это наш смысл существования", — подчеркнул он.

Министр обороны Польши рассказал, что на прошлой неделе состоялось заседание комитета по национальной безопасности. В частности, на нем обсуждалась ситуация на польско-белорусской границе, а также фиксация увеличения количества попыток незаконного пересечения.

Косиняк-Камыш заявил, что пограничную службу по охране границы поддерживают военные в рамках Подляской военной оперативной группы. Подобные действия планируются на 2025 год.

Говоря об увеличении присутствия военных на границе, министр отметил, что это будет "постоянное присутствие". Там также хотят построить и обустроить новые хранилища для подразделений.

Он добавил, что соответствующие меры направлены на сдерживание потенциальных вражеских нападений и атак.

Напомним, российские пропагандисты снова распространяют очередной фейк. Они придумали, что Польша якобы готовит к отправке в Украину наемников с уголовным прошлым.

Также во время массированной атаки России по Украине в воскресенье, 24 марта, одна из ракет залетела в Польшу. Страна потребует объяснений о нарушении ее воздушного пространства.