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В Польше произошел взрыв на военном полигоне, есть погибшие

25 марта 2024 19:18
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Илья Рябинин
редактор
В Польше произошел взрыв на военном полигоне, есть погибшие
Польские военнослужащие. Фото иллюстративное: REUTERS/Kacper Pempel
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

На военном полигоне в Польше в понедельник, 25 марта, около 11:00 во время учений по подрыву тротила произошел несчастный случай. В результате инцидента погибли два человека.

Об этом сообщает RMF24.

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В Польше произошел взрыв на военном полигоне, есть погибшие
Полицейские на месте инцидента. Источник: klobucka.pl

Как сообщается, в понедельник, 25 марта, около 11:00 на военном полигоне в Солярне Люблинецкого уезда Силезского воеводства на территории бывшей 13-й зенитно-ракетной эскадрильи во время учений по подрыву тротила произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека. От полученных травм двое военнослужащих скончались на месте.

На месте инцидента работала пожарная машина с цистерной для воды из воинской части в Люблинке и двумя парамедицинскими машинами без врачей.

Погибшими оказались саперы 5-го Тарновского полка сил РХБЗ Сухопутных войск страны. На инцидент отреагировал министр обороны Польши, Владислав Косиняк-Камыш, выразив соболезнования семьям погибших армейцев.

В Польше произошел взрыв на военном полигоне, есть погибшие
Источник: Twitter

Добавим, что 13 зенитно-ракетная эскадрилья дислоцировалась в Люблинке и подчинялась командиру 1-й Силезской зенитно-ракетной бригады. Подразделение было расформировано в 1998 году, а военная часть перешла к 5-му Тарновскому полку войск РХБЗ.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Польши заявили об усилении военного присутствия на восточной границе республики.

В России же на это отреагировали фейком, что Польша готовит к отправке в Украину наемников с уголовным прошлым, о чем впоследствии было опровергнуто в Центре национального сопротивления.

Польша
смерть
военные учения
взрыв
военные

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