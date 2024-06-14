В Польщі прийняли закон, який змінять правила перебування українських біженців

Українські біженці. Фото: Уніан

Президент Польщі, Анджей Дуда, підписав зміни до закону, який регулює надання тимчасового захисту громадянам України. Більшість положень нового закону вступить в силу з 1 липня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба канцелярії президента Польщі.

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Текст закону було офіційно опубліковано в Dziennik Ustaw. Згідно з новими правилами, термін легального перебування українців у Польщі продовжено до 30 вересня 2025 року.

Основні нововведення у процесі легалізації

Спрощено процедуру подачі заяв на отримання карт тимчасового побиту для осіб зі статусом UKR. Громадяни України зможуть отримати карту, якщо: внесуть та оновлять всі потрібні дані в базі PESEL UKR; подадуть електронну заяву до воєводи (заяви прийматимуться лише в електронній формі); мали активний статус UKR на 4 березня 2024 року та збережуть його на момент подачі заяви; мали неперервний статус UKR протягом щонайменше 365 днів. Всі українці з PESEL UKR, які подадуть заяви на карту побиту, проходитимуть перевірку Агентством внутрішньої безпеки, Прикордонною службою та поліцією. У разі успішного проходження перевірки, особа отримає карту побиту на 3 роки з відміткою про попередній тимчасовий захист. Українцям з PESEL UKR дозволено отримувати дозвіл на тимчасове проживання з метою возз’єднання сім’ї. Таким чином, дозвіл можуть отримати діти, літні люди та особи з інвалідністю, які не можуть працювати або вести підприємницьку діяльність. Знижено віковий поріг для неповнолітніх, яким не потрібно особисто з’являтися для отримання номера PESEL зі статусом "UKR", з 12 до 6 років. Встановлено обов’язок реєстрації відбитків пальців у базі PESEL UKR для дітей віком від 6 років. Скасовано безкоштовне фотографування при реєстрації PESEL UKR. Введено вимогу підтвердження особи для отримання номера PESEL UKR виключно за допомогою закордонного паспорта. Додано новий статус CUKR у реєстр PESEL для осіб зі статусом UKR, які отримали карту тимчасового побиту за спрощеною процедурою. Це стосується як дорослих, так і дітей. Українці з PESEL UKR, які отримали карту побиту, повинні повідомити про це свого роботодавця. Введено вимогу негайно подавати заяву на отримання PESEL UKR після прибуття в Польщу. Українці повинні оновлювати дані в реєстрі PESEL UKR та підтверджувати особу за допомогою закордонного паспорта у будь-якому управлінні міста чи гміни. Це стосується осіб, яким PESEL UKR було видано на підставі недійсного паспорта, Карти поляка або іншого документа, що не є закордонним паспортом. Якщо українка з PESEL UKR народить в Польщі дитину, батьком якої є громадянин Польщі або іншої країни ЄС, то така дитина не отримає PESEL UKR і не буде підпадати під дію закону про тимчасовий захист українців.

Зміни в процесі надання допомоги

1. З 1 липня 2024 року відбудуться зміни у системі виплати допомоги для біженців з України. Фінансова допомога, відома як "40+", припинить виплачуватися власникам приватного житла, які приймають до 10 осіб. Виплата "40+" буде продовжена лише для тих, хто проживає у колективних центрах з мінімум 10 особами або у приміщеннях, що належать місцевій владі чи державі. Місцева влада матиме право укладати угоди з тими, хто зараз приймає більше 10 осіб з PESEL UKR, для продовження виплат "40+", але кожен випадок буде розглядатися індивідуально.

Винятки з правила про мінімум 10 осіб для отримання "40+" будуть застосовуватися, якщо:

Прихисток надано у приміщеннях, що належать місцевій владі чи державі.

Прихисток надається благодійною організацією, яка існує понад 24 місяці та забезпечує житло особам з інвалідністю, тим, хто доглядає за ними, або пенсіонерам.

Якщо у колективному центрі проживає менше ніж 10 осіб з PESEL UKR, "40+" не буде виплачуватися.

Зміни також торкнуться правил сплати за проживання у колективних центрах. Після 120 днів перебування в Польщі, українці повинні будуть платити 50% витрат на утримання, але не більше 40 злотих на день. Для неповнолітніх ця сума становитиме 15 злотих на день. Після 180 днів, плата зросте до 75% витрат, але не більше 60 злотих на день. Для неповнолітніх сума залишиться 15 злотих на день.

Ці правила не будуть застосовуватися до:

Осіб з інвалідністю.

Жінок старше 60 років та чоловіків старше 65 років.

Вагітних та осіб, які виховують дитину до 1 року.

Осіб, які самостійно виховують трьох і більше дітей, з яких принаймні одна не досягла 14 років.

Неповнолітніх, які не отримують соціальної допомоги.

Осіб, звільнених від оплати за рішенням воєводи через складні життєві обставини.

2. Місячна фінансова підтримка для дітей (800+) та одноразова допомога на шкільні потреби (300+) в рамках програми "Добрий старт" будуть надаватися лише за умови, що діти виконують шкільний обов’язок. Це означає, що така допомога буде доступна тільки для дітей-біженців з України, які навчаються у польських школах або дитячих садках.

Це нововведення набуде чинності не з 1 липня 2024 року, а з початку наступного навчального року, а саме з 1 червня 2025 року. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі зазначило, що виплати (800+) за період з 31 травня 2024 року до 1 червня 2025 року вже були призначені, і закон не може мати зворотної сили. Крім того, було б надзвичайно витратно модернізувати систему ZUS, яка здійснює виплати, для її інтеграції з системою освітньої інформації.

3. Скасування виплати одноразової допомоги у розмірі 300 PLN біженцям з України відбудеться з 1 липня 2024 року.

Інші зміни

Термін участі у додаткових безкоштовних заняттях з польської мови для українських учнів продовжено з 24 до 36 місяців, тобто на додатковий рік. Це стосується учнів, які почали навчання у 2022-2023 та 2023-2024 навчальних роках. Учні з України, які навчаються у 8-х класах польських шкіл, не будуть зобов’язані складати екзамен восьмикласника з польської мови в кінці навчального року 2024-2025. Залишаються обов’язковими лише іспити з математики та іноземної мови. Для таких учнів буде змінено методику підрахунку балів для вступу до середніх шкіл. Скасовано вимогу про документальне підтвердження знань польської мови для громадян України, які працевлаштовуються на посаду помічника вчителя. Продовжено до 30 вересня 2025 року можливість надання психологічних послуг українськими психологами, які мають відповідну освіту і перебувають у Польщі. Продовжено до 30 вересня 2025 року термін дії польських віз та карт побиту для громадян України. Продовжено до 30 вересня 2025 року дозволи на працевлаштування в Польщі для українських лікарів, стоматологів, медсестер та акушерів за спрощеною системою.

Раніше ми писали, що польський президент Анджей Дуда підписав закон, який скорочує надання пільг українським біженцям. Відтепер більшість коштів, які надавались раніше, будуть доступні емігрантам з України тільки у разі, якщо їх дитина ходить до польської школи.

Також ми повідомляли, що президент Польщі Анджей Дуда у понеділок, 10 червня, підписав закон про продовження допомоги українцям. Йдеться про тих осіб, які знайшли прихисток в країні під час повномасштабного вторгнення Росії.