Анджей Дуда змінює закон про фінансування українських біженців

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: ArmyInform

Польський президент Анджей Дуда підписав закон, який скорочує надання пільг українським біженцям. Відтепер більшість коштів, які надавались раніше, будуть доступні емігрантам з України тільки у разі, якщо їх дитина ходить до польської школи.

Про це повідомила пресслужба канцелярії президента Польщі.

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Польський президент Дуда 10 червня підписав поправку до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на її території, яка продовжує термін легального перебування українців у Польщі.

"Термін легального перебування українських біженців від війни в Польщі продовжується з 30 червня 2024 року до 30 вересня 2025-го. Це дозволить українцям і далі отримувати доступ до медичних послуг, сімейних та соціальних виплат", — йдеться в повідомленні канцелярії.

Передбачені виплати на дитину враховуватимуться з огляду на те, чи зареєстрована вона у польській школі. Наразі українцям доступний максимальний 36-місячний період, протягом якого учні можуть брати участь у додаткових безкоштовних заняттях з польської мови.

Також у новому законі вказано, що польські жителі, котрі прийняли українців, зможуть отримувати пільги на їх проживання лише за умови, що вони узгодили це з місцевою владою.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда у понеділок, 10 червня, підписав закон про продовження допомоги українцям. Йдеться про тих осіб, які знайшли прихисток в країні під час повномасштабного вторгнення Росії.

Черги на кордоні України вранці у вівторок, 11 червня, утворилися у трьох пунктах пропуску. Водіїв закликають при плануванні поїздки до країн Європейського Союзу та Молдови звертати увагу на можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.