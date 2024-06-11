Анджей Дуда изменяет закон о финансировании украинских беженцев

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: ArmyInform

Польский президент Анджей Дуда подписал закон, сокращающий предоставление льгот украинским беженцам. Теперь большинство средств, которые предоставлялись ранее, будут доступны эмигрантам из Украины только в случае, если их ребенок ходит в польскую школу.

Об этом сообщила пресс-служба канцелярии президента Польши.

Читайте также:

Изменения в финансировании украинских беженцев

Польский президент Дуда 10 июня подписал поправку к закону о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на ее территории, которая продлевает срок легального пребывания украинцев в Польше.

"Срок легального пребывания украинских беженцев от войны в Польше продлевается с 30 июня 2024 года по 30 сентября 2025-го. Это позволит украинцам и дальше получать доступ к медицинским услугам, семейным и социальным выплатам", — говорится в сообщении канцелярии.

Предусмотренные выплаты на ребенка будут насчитываться, учитывая зарегистрирован ли он в польской школе. Пока украинцам доступен максимальный 36-месячный период, в течение которого учащиеся могут участвовать в дополнительных бесплатных занятиях по польскому языку.

Также в новом законе указано, что польские жители, принявшие украинцев, смогут получать льготы на их проживание только при условии, что они согласовали это с местными властями.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 10 июня, подписал закон о продлении помощи украинцам. Речь идет о тех лицах, которые нашли убежище в стране во время полномасштабного вторжения России.

Очереди на границе Украины утром во вторник, 11 июня, образовались в трех пунктах пропуска. Водителей призывают при планировании поездки в страны Европейского союза и Молдовы обращать внимание на возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.