В Польше приняли закон, который изменит правила пребывания украинских беженцев

В Польше приняли новый закон — как изменятся правила пребывания украинских беженцев
Президент Польши, Анджей Дуда, подписал изменения в закон, регулирующий предоставление временной защиты гражданам Украины. Большинство положений нового закона вступят в силу с 1 июля 2024 года.
Об этом сообщила пресс-служба канцелярии президента Польши.
Текст закона был официально опубликован в Dziennik Ustaw. Согласно новым правилам, срок легального пребывания украинцев в Польше продлен до 30 сентября 2025 года.
Основные новшества в процессе легализации
- Упрощена процедура подачи заявлений на получение карт временного избиения для лиц со статусом UKR. Граждане Украины смогут получить карту, если: внесут и обновят все необходимые данные в базе PESEL UKR; подадут электронное заявление в воеводу (заявления будут приниматься только в электронной форме); имели активный статус UKR на 4 марта 2024 года и сохранят его на момент подачи заявления; имели непрерывный статус UKR в течение не менее 365 дней.
- Все украинцы из PESEL UKR, которые подадут заявления на избитую карту, будут проходить проверку Агентством внутренней безопасности, Пограничной службой и полицией. В случае успешного прохождения проверки, лицо получит карту избитую на 3 года с отметкой о предварительной временной защите.
- Украинцам из PESEL UKR разрешено получать разрешение на временное проживание с целью воссоединения семьи. Таким образом, разрешение могут получить дети, пожилые люди и лица с инвалидностью, которые не могут работать или вести предпринимательскую деятельность.
- Снижен возрастной порог для несовершеннолетних, которым не нужно лично появляться для получения номера PESEL со статусом "UKR", с 12 до 6 лет.
- Установлена обязанность регистрации отпечатков пальцев в базе PESEL UKR для детей от 6 лет.
- Отменена бесплатная фотография при регистрации PESEL UKR.
- Введено требование подтверждения личности для получения номера PESEL UKR исключительно с помощью загранпаспорта.
- Добавлен новый статус CUKR в реестр PESEL для лиц со статусом UKR, получивших карту временного избиения по упрощенной процедуре. Это касается как взрослых, так и детей.
- Украинцы из PESEL UKR, получившие избитую карту, должны сообщить об этом своему работодателю.
- Введено требование немедленно подавать заявление на получение PESEL UKR по прибытии в Польшу.
- Украинцы должны обновлять данные в реестре PESEL UKR и подтверждать лицо с помощью загранпаспорта в любом управлении города или гмины. Это касается лиц, которым PESEL UKR был выдан на основании недействительного паспорта, Карты поляка или другого документа, не являющегося загранпаспортом.
- Если украинка из PESEL UKR родит в Польше ребенка, отцом которого является гражданин Польши или другой страны ЕС, такой ребенок не получит PESEL UKR и не будет подпадать под действие закона о временной защите украинцев.
Изменения в процессе оказания помощи
1. С 1 июля 2024 г. произойдут изменения в системе выплаты пособия для беженцев из Украины. Финансовая помощь, известная как "40+", перестанет выплачиваться владельцам частного жилья, принимающим до 10 человек. Выплата "40+" будет продлена только для проживающих в коллективных центрах с минимум 10 лицами или в помещениях, принадлежащих местным властям или государству. Местные власти будут иметь право заключать соглашения с теми, кто сейчас принимает более 10 человек из PESEL UKR, для продления выплат "40+", но каждый случай будет рассматриваться индивидуально.
Исключения из правила о минимуме 10 человек для получения "40+" будут применяться, если:
- Приют предоставлен в помещениях, принадлежащих местным властям или государству.
- Приют предоставляется благотворительной организацией, которая существует более 24 месяцев и обеспечивает жилье лицам с инвалидностью, ухаживающим за ними или пенсионерам.
Если в коллективном центре проживает менее 10 человек из PESEL UKR, "40+" не будет выплачиваться.
Изменения также коснутся правил оплаты за проживание в коллективных центрах. После 120 дней пребывания в Польше украинцы должны будут платить 50% расходов на содержание, но не более 40 злотых в день. Для несовершеннолетних эта сумма будет составлять 15 злотых в день. После 180 дней, плата вырастет до 75% расходов, но не более 60 злотых в день. Для несовершеннолетних сумма останется 15 злотых в день.
Эти правила не будут применяться к:
- Лицо с инвалидностью.
- Женщин старше 60 лет и мужчин старше 65 лет.
- Беременных и лиц, воспитывающих ребенка до 1 года.
- Лиц, самостоятельно воспитывающих троих и более детей, из которых по крайней мере один не достиг 14 лет.
- Несовершеннолетних, не получающих социальной помощи.
- Лиц, освобожденных от оплаты по решению воеводы из-за сложных жизненных обстоятельств.
2. Месячная финансовая поддержка для детей (800+) и единовременная помощь на школьные нужды (300+) в рамках программы "Хороший старт" будут предоставляться только при условии, что дети исполняют школьный долг. Это означает, что такая помощь будет доступна только для детей-беженцев из Украины, которые учатся в польских школах или в детских садах.
Это нововведение вступит в силу не с 1 июля 2024, а с начала следующего учебного года, а именно с 1 июня 2025 года. Министерство внутренних дел и администрации Польши отметило, что выплаты (800+) за период с 31 мая 2024 года по 1 июня 2025 года уже были назначены, и закон не может иметь обратной силы. Кроме того, было бы очень затратно модернизировать систему ZUS, которая осуществляет выплаты, для ее интеграции с системой образовательной информации.
3. Отмена выплаты единовременного пособия в размере 300 PLN беженцам из Украины произойдет с 1 июля 2024 года.
Другие изменения
- Срок участия в дополнительных бесплатных занятиях по польскому языку для украинских учащихся продлен с 24 до 36 месяцев, то есть на дополнительный год. Это касается учащихся, которые начали обучение в 2022-2023 и 2023-2024 учебных годах.
- Учащиеся из Украины, которые учатся в 8-х классах польских школ, не будут обязаны сдавать экзамен восьмиклассника по польскому языку в конце учебного года 2024-2025. Остаются обязательными только экзамены по математике и иностранному языку. Для таких учащихся будет изменена методика подсчета баллов для поступления в средние школы.
- Отменено требование о документальном подтверждении знаний польского языка для граждан Украины, которые трудоустраиваются на должность помощника учителя.
- Продлена до 30 сентября 2025 возможность предоставления психологических услуг украинскими психологами, которые имеют соответствующее образование и находятся в Польше.
- Продлен до 30 сентября 2025 года срок действия польских виз и карт избитых для граждан Украины.
- Продлены до 30 сентября 2025 года разрешения на трудоустройство в Польше для украинских врачей, стоматологов, медсестер и акушеров по упрощенной системе.
Ранее мы писали, что польский президент Анджей Дуда подписал закон, сокращающий предоставление льгот украинским беженцам . Теперь большинство средств, которые предоставлялись ранее, будут доступны эмигрантам из Украины только в случае, если их ребенок ходит в польскую школу.
Также мы сообщали, что президент Польши Анджей Дуда в понедельник 10 июня подписал закон о продлении помощи украинцам. Речь идет о тех лицах, которые нашли убежище в стране во время полномасштабного вторжения России.
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