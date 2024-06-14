В Польше приняли закон, который изменит правила пребывания украинских беженцев

Украинские беженцы. Фото: Униан

Президент Польши, Анджей Дуда, подписал изменения в закон, регулирующий предоставление временной защиты гражданам Украины. Большинство положений нового закона вступят в силу с 1 июля 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба канцелярии президента Польши.

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Текст закона был официально опубликован в Dziennik Ustaw. Согласно новым правилам, срок легального пребывания украинцев в Польше продлен до 30 сентября 2025 года.

Основные новшества в процессе легализации

Упрощена процедура подачи заявлений на получение карт временного избиения для лиц со статусом UKR. Граждане Украины смогут получить карту, если: внесут и обновят все необходимые данные в базе PESEL UKR; подадут электронное заявление в воеводу (заявления будут приниматься только в электронной форме); имели активный статус UKR на 4 марта 2024 года и сохранят его на момент подачи заявления; имели непрерывный статус UKR в течение не менее 365 дней. Все украинцы из PESEL UKR, которые подадут заявления на избитую карту, будут проходить проверку Агентством внутренней безопасности, Пограничной службой и полицией. В случае успешного прохождения проверки, лицо получит карту избитую на 3 года с отметкой о предварительной временной защите. Украинцам из PESEL UKR разрешено получать разрешение на временное проживание с целью воссоединения семьи. Таким образом, разрешение могут получить дети, пожилые люди и лица с инвалидностью, которые не могут работать или вести предпринимательскую деятельность. Снижен возрастной порог для несовершеннолетних, которым не нужно лично появляться для получения номера PESEL со статусом "UKR", с 12 до 6 лет. Установлена обязанность регистрации отпечатков пальцев в базе PESEL UKR для детей от 6 лет. Отменена бесплатная фотография при регистрации PESEL UKR. Введено требование подтверждения личности для получения номера PESEL UKR исключительно с помощью загранпаспорта. Добавлен новый статус CUKR в реестр PESEL для лиц со статусом UKR, получивших карту временного избиения по упрощенной процедуре. Это касается как взрослых, так и детей. Украинцы из PESEL UKR, получившие избитую карту, должны сообщить об этом своему работодателю. Введено требование немедленно подавать заявление на получение PESEL UKR по прибытии в Польшу. Украинцы должны обновлять данные в реестре PESEL UKR и подтверждать лицо с помощью загранпаспорта в любом управлении города или гмины. Это касается лиц, которым PESEL UKR был выдан на основании недействительного паспорта, Карты поляка или другого документа, не являющегося загранпаспортом. Если украинка из PESEL UKR родит в Польше ребенка, отцом которого является гражданин Польши или другой страны ЕС, такой ребенок не получит PESEL UKR и не будет подпадать под действие закона о временной защите украинцев.

Изменения в процессе оказания помощи

1. С 1 июля 2024 г. произойдут изменения в системе выплаты пособия для беженцев из Украины. Финансовая помощь, известная как "40+", перестанет выплачиваться владельцам частного жилья, принимающим до 10 человек. Выплата "40+" будет продлена только для проживающих в коллективных центрах с минимум 10 лицами или в помещениях, принадлежащих местным властям или государству. Местные власти будут иметь право заключать соглашения с теми, кто сейчас принимает более 10 человек из PESEL UKR, для продления выплат "40+", но каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

Исключения из правила о минимуме 10 человек для получения "40+" будут применяться, если:

Приют предоставлен в помещениях, принадлежащих местным властям или государству.

Приют предоставляется благотворительной организацией, которая существует более 24 месяцев и обеспечивает жилье лицам с инвалидностью, ухаживающим за ними или пенсионерам.

Если в коллективном центре проживает менее 10 человек из PESEL UKR, "40+" не будет выплачиваться.

Изменения также коснутся правил оплаты за проживание в коллективных центрах. После 120 дней пребывания в Польше украинцы должны будут платить 50% расходов на содержание, но не более 40 злотых в день. Для несовершеннолетних эта сумма будет составлять 15 злотых в день. После 180 дней, плата вырастет до 75% расходов, но не более 60 злотых в день. Для несовершеннолетних сумма останется 15 злотых в день.

Эти правила не будут применяться к:

Лицо с инвалидностью.

Женщин старше 60 лет и мужчин старше 65 лет.

Беременных и лиц, воспитывающих ребенка до 1 года.

Лиц, самостоятельно воспитывающих троих и более детей, из которых по крайней мере один не достиг 14 лет.

Несовершеннолетних, не получающих социальной помощи.

Лиц, освобожденных от оплаты по решению воеводы из-за сложных жизненных обстоятельств.

2. Месячная финансовая поддержка для детей (800+) и единовременная помощь на школьные нужды (300+) в рамках программы "Хороший старт" будут предоставляться только при условии, что дети исполняют школьный долг. Это означает, что такая помощь будет доступна только для детей-беженцев из Украины, которые учатся в польских школах или в детских садах.

Это нововведение вступит в силу не с 1 июля 2024, а с начала следующего учебного года, а именно с 1 июня 2025 года. Министерство внутренних дел и администрации Польши отметило, что выплаты (800+) за период с 31 мая 2024 года по 1 июня 2025 года уже были назначены, и закон не может иметь обратной силы. Кроме того, было бы очень затратно модернизировать систему ZUS, которая осуществляет выплаты, для ее интеграции с системой образовательной информации.

3. Отмена выплаты единовременного пособия в размере 300 PLN беженцам из Украины произойдет с 1 июля 2024 года.

Другие изменения

Срок участия в дополнительных бесплатных занятиях по польскому языку для украинских учащихся продлен с 24 до 36 месяцев, то есть на дополнительный год. Это касается учащихся, которые начали обучение в 2022-2023 и 2023-2024 учебных годах. Учащиеся из Украины, которые учатся в 8-х классах польских школ, не будут обязаны сдавать экзамен восьмиклассника по польскому языку в конце учебного года 2024-2025. Остаются обязательными только экзамены по математике и иностранному языку. Для таких учащихся будет изменена методика подсчета баллов для поступления в средние школы. Отменено требование о документальном подтверждении знаний польского языка для граждан Украины, которые трудоустраиваются на должность помощника учителя. Продлена до 30 сентября 2025 возможность предоставления психологических услуг украинскими психологами, которые имеют соответствующее образование и находятся в Польше. Продлен до 30 сентября 2025 года срок действия польских виз и карт избитых для граждан Украины. Продлены до 30 сентября 2025 года разрешения на трудоустройство в Польше для украинских врачей, стоматологов, медсестер и акушеров по упрощенной системе.

Ранее мы писали, что польский президент Анджей Дуда подписал закон, сокращающий предоставление льгот украинским беженцам . Теперь большинство средств, которые предоставлялись ранее, будут доступны эмигрантам из Украины только в случае, если их ребенок ходит в польскую школу.

Также мы сообщали, что президент Польши Анджей Дуда в понедельник 10 июня подписал закон о продлении помощи украинцам. Речь идет о тех лицах, которые нашли убежище в стране во время полномасштабного вторжения России.