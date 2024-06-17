Українські водії таксі у Польщі мають мати польські права

Дівчина сідає у таксі. Фото: .the-warsaw.com

Водії, які користуються додатками для перевезення пасажирів у Польщі, мають володіти польськими водійськими правами. Раніше поліція не мала можливості перевіряти документи у водіїв-іноземців.

Про це повідомило видання Polskie Radio у понеділок, 17 червня.

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Водії таксі у Польщі мають мати польські права

Зміна правил має на меті покращити безпеку та запобігти ситуаціям, коли водії без польських прав заробляють на перевезенні людей. За інформацiєю перевiзникiв, ці зміни можуть призвести до зменшення кількості водiїв та до збiльшення цiн для клiєнтiв.

"Водійські права, видані у Польщі, є у наших інформаційних базах. А тому поліція може легко довідатися, чи водій має права", — розповів працівник Бюро дорожнього руху Головного командування поліції Роберт Опас.

Керуючий директор компанії Free Now у Польщі Кшиштоф Урбан підтримав зміни в правилах. Водночас він зауважив, що більшості іноземців не потрібно буде складати додаткові іспити. Щоб подати заявку на отримання польських водійських прав, необхідно прожити в Польщі більше 185 днів.

"Більшість таксистів, котрі працюють у Польщі, — це особи із трьох країн: України, Білорусі та Грузії. Ці країни отримують польські водійські права на засадах їх заміни після підтвердження", — зазначив Урбан.

Раніше ми писали, що польський президент Анджей Дуда підписав закон, який скорочує надання пільг українським біженцям. Відтепер більшість коштів, які надавались раніше, будуть доступні емігрантам з України тільки у разі, якщо їх дитина ходить до польської школи.

Також ми повідомляли, що президент Польщі Анджей Дуда у понеділок, 10 червня, підписав закон про продовження допомоги українцям. Йдеться про тих осіб, які знайшли прихисток в країні під час повномасштабного вторгнення Росії.