Украинские водители такси в Польше должны иметь польские права

Девушка садится в такси. Фото: .the-warsaw.com

Водители, которые используют приложения для перевозки пассажиров в Польше, должны обладать польскими водительскими правами. Ранее у полиции не было возможности проверять документы у водителей-иностранцев.

Об этом сообщило издание Polskie Radio в понедельник, 17 июня.

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Водители такси в Польше должны иметь польские права

Изменение правил имеет целью улучшить безопасность и предотвратить ситуации, когда водители без польских прав зарабатывают на перевозке людей. По информации перевозчиков, эти изменения могут привести к уменьшению количества водителей и к увеличению цен для клиентов.

"Водительские права, выданные в Польше, есть в наших информационных базах. А потому полиция может легко узнать, есть ли у водителя права", — рассказал работник Бюро дорожного движения Главного командования полиции Роберт Опас.

Управляющий директор компании Free Now в Польше Кшиштоф Урбан поддержал изменения в правилах. В то же время он отметил, что большинству иностранцев не нужно будет сдавать дополнительные экзамены. Чтобы подать заявку на получение польских водительских прав, необходимо прожить в Польше более 185 дней.

"Большинство работающих в Польше таксистов — это лица из трех стран: Украины, Беларуси и Грузии. Эти страны получают польские водительские права на основе их замены после подтверждения", — отметил Урбан.

Ранее мы писали, что польский президент Анджей Дуда подписал закон, сокращающий предоставление льгот украинским беженцам. Теперь большинство средств, которые предоставлялись ранее, будут доступны эмигрантам из Украины только в случае, если их ребенок ходит в польскую школу.

Также мы сообщали, что президент Польши Анджей Дуда в понедельник 10 июня подписал закон о продлении помощи украинцам. Речь идет о тех лицах, которые нашли убежище в стране во время полномасштабного вторжения России.