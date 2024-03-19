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У Пентагоні заявили, що не допустять програшу України у війні проти РФ

19 березня 2024 13:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Пентагоні заявили, що не допустять програшу України у війні проти РФ
Голова Пентагону Ллойд Остін. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати Америки не допустять, щоб Україна програла у війні з Росією. Він заявив, що коаліція цього не дозволить.

Про це Ллойд Остін сказав на засіданні у форматі "Рамштайн" у вівторок, 19 березня.

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США не допустять, щоб Україна програла

Остін заявив, що США знають, що умови в яких веде бій українська армія, є надзвичайно важкими.

"На жаль, цивільне населення потерпає від атак російських безпілотників. Тому сьогодні наш меседж доволі чіткий. США не допустять, щоб Україна програла. Наша коаліція не дозволить цього. І весь вільний світ цього не допустить", — наголосив він.

Нагадаємо, 19 березня розпочалося березневе засідання коаліції Рамштайн, на якому учасники, ймовірно, обговорюватимуть постачання далекобійної зброї та артилерійських снарядів для України. Як стверджує західна преса, міністр оборони США Ллойд Остін намагатиметься переконати союзників, що Білий дім залишається відданим у підтримці нашої держави навіть попри те, що у Вашингтона фактично закінчилися кошти для Києва. 

Також одні з найгостріших питань, можливо, прозвучать від британської делегації. Зокрема, вони можуть нагадати про скасування візиту міністра оборони Гранта Шаппса до Одеси через імовірне потрапляння інформації про візит у руки російських спецслужб.

росія
США
війна
Україна
Пентагон
Ллойд Остін
Рамштайн

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