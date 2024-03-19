Засідання коаліції Рамштайн 19 березня, головні теми, прогнози

На одному із попередніх засідань Рамштайн-коаліції. Фото: сайт Світового конгресу українців

Чергове засідання антиросійської коаліції на підтримку України (відомої як "формат Рамштайн") відбудеться 19 березня. Які теми мають усі шанси стати ключовими на цій зустрічі — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Що потрібно Україні

Рамштайн-коаліція повертається до витоків. Чергове засідання цієї контактної групи, яка займається військовою підтримкою України, відбудеться 19 березня на території американської військової бази Рамштайн (за найменуванням якої і отримав назву увесь формат) у Німеччині.

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Що ж буде обговорювати Україна зі своїми західними партнерами? На думку військового експерта Дмитра Снєгирьова, до якого Новини.LIVE звернулися за коментарем, одним із головних питань на березневому засіданні контактної групи стане питання далекобійної зброї.

Експерт нагадав нещодавні слова Президента України Володимира Зеленського — той наголосив, що відсутність далекобійної зброї є недалекоглядністю західних партнерів. Заява глави Української держави, як часто буває, є зарізкою, але цілком правдивою — варто згадати лише, що Німеччина досі не погодила передачу Збройним силам України ракет великої дальності Taurus.

Цілком можливо, що саме це питання буде розглядатися на черговому засіданні Рамштайн-коаліції — чи у форматі прямої передачі ракет з Німеччини до України, чи у запропонованому британцями варіанті. Нагадаємо, що Лондон пропонував Берліну такий хід, який би убезпечив ФРН від звинувачень у причетності до російсько-української війни — Німеччина передає свої "Тауруси" Великій Британії, а та натомість посилає Україні відповідну кількість своїх крилатих ракет Storm Shadow.

Україна чекає на дрони. Російські НПЗ знають, навіщо

Втім, не ракетами єдиними. Саме перед цим засіданням президент Чехії Петр Павел заявив, що 800 тисяч артилерійських снарядів, які європейці під керівництвом саме Чеської Республіки планували передати України, знайдені у третіх країнах.

Тож, припустив Дмитро Снєгирьов, на військовій базі Рамштайн обговорюватимуть, зокрема, і логістичні питання перевезення цих снарядів із країн, з якими домовилися Чехія та інші члени ЄС, до України.

Крім того, одним із найімовірніших варіантів порядку денного засідання антиросійської коаліції може стати тема дронів. І тут Україна має що продемонструвати західним партнерам. У березні Російська Федерація пережила цілу низку атак українських дронів на її нафтопереробні заводи. Успішних атак — Дмитро Снєгирьов раніше говорив у коментарі Новини.LIVE про те, що за перші кілька днів були пошкоджені близько 12 відсотків нафтопереробної галузі країни-агресора.

З того часу атаки по російських НПЗ продовжилися — дрони долетіли навіть до двох заводів у Самарській області, звідки до кордону України (який контролюють Сили оборони) понад 800 кілометрів. Тож представниками нашої держави є чим обґрунтувати необхідність надання Україні чергової партії безпілотних літальних апаратів.

Британський слід на Рамштайні

Втім, на Україну на березневому Рамштайні можуть чекати не тільки приємності, а і серйозні розмови. Скажімо, припустив Дмитро Снєгирьов, на тему історії із запланованим, а потім скасованим візитом британського міністра оборони Гранта Шаппса до Одеси.

За кілька днів до Рамштайна стало відомо, що Шаппс не прибув до українського міста через те, що вітчизняна розвідка попередила — має місце витік інформації про план поїздки, інформацію отримали росіяни. І про це, а також про обмін розвідувальними даними, скоріш за все, теж йтиметься на засіданні Рамштайн-коаліції.

Втім, Велика Британія перед черговою зустріччю антиросійської коаліції говорила й інше — зокрема, що Україні варто зосередитися на атаках по Криму, а на сході перейти до потужної оборони і не намагатися прорвати ешелоновані оборонні споруди російських окупантів.

Не імпортувати, а виготовляти в Україні

Дмитро Снєгирьов зазначив, що на березневому Рамштайні можуть бути обговорені не тільки питання імпорту військової техніки, зброї та боєприпасів, а й виготовлення усієї цієї продукції на території України.

Перед зустріччю, яка запланована на 19 березня, німецька компанія Rheinmetall, яка фактично з самого початку повномасштабної війни співпрацює з Україною, заявила, що планує побудувати на території нашої держави аж чотири підприємства.

Ці заводи, наявність яких і значно скоротила б шлях тих же артилерійських снарядів на фронт, і позбавила Україну проблем із отриманням дозволів на передачу боєприпасів Збройним силами України — теж цілком можуть стати однією з тем зустрічі західних партнерів.

Одним словом, цікавих і актуальних у нинішній ситуації тем для березневої зустрічі на американській авіаційній базі Рамштайн вистачає. А на які саме буде зроблено акцент — дізнаємося уже дуже скоро, після завершення переговорів.