Заседание коалиции Рамштайн 19 марта, главные темы, прогнозы

На одном из предварительных заседаний Рамштайн-коалиции. Фото: сайт Всемирного конгресса украинцев

Очередное заседание антироссийской коалиции в поддержку Украины (известной как формат Рамштайн) состоится 19 марта. Какие темы имеют все шансы стать ключевыми на этой встрече — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Что нужно Украине

Рамштайн-коалиция возвращается к истокам. Очередное заседание этой контактной группы, которая занимается военной поддержкой Украины, состоится 19 марта на территории американской военной базы Рамштайн (по наименованию которой получил название весь формат) в Германии.

Читайте также:

Что будет обсуждать Украина со своими западными партнерами? По мнению военного эксперта Дмитрия Снегирева, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием, одним из главных вопросов на мартовском заседании контактной группы станет вопрос дальнобойного оружия.

Эксперт напомнил недавние слова Президента Украины Владимира Зеленского, который подчеркнул, что отсутствие дальнобойного оружия является недальновидностью западных партнеров. Заявление главы Украинского государства, как часто бывает, является немного резким, но вполне правдивым — стоит упомянуть лишь, что Германия до сих пор не согласовала передачу Вооруженным силам Украины ракет большой дальности Taurus.

Вполне возможно, что именно этот вопрос будет рассматриваться на очередном заседании Рамштайн-коалиции — в формате прямой передачи ракет из Германии в Украину или в предложенном британцами варианте. Напомним, что Лондон предлагал Берлину такой ход, который бы обезопасил ФРГ от обвинений в причастности к российско-украинской войне — Германия передает свои "Таурусы" Великобритании, а та посылает Украине соответствующее количество своих крылатых ракет Storm Shadow.

Украина ждет дронов. Российские НПЗ знают, зачем

Впрочем, не единственными ракетами. Именно перед этим заседанием президент Чехии Петр Павел заявил, что 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые европейцы под руководством Чешской Республики планировали передать Украине, найдены в третьих странах.

Так, предположил Дмитрий Снегирев, на военной базе Рамштайн будут обсуждать, в частности, и логистические вопросы перевозки этих снарядов из стран, с которыми договорились Чехия и другие члены ЕС, в Украину.

Кроме того, одним из наиболее вероятных вариантов повестки дня заседания антироссийской коалиции может стать тема дронов. И здесь Украине есть что продемонстрировать западным партнерам. В марте Российская Федерация пережила целый ряд атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы. Успешные атаки — Дмитрий Снегирев ранее говорил в комментарии Новини.LIVE о том, что за первые несколько дней были повреждены около 12 процентов нефтеперерабатывающей отрасли страны-агрессора.

С тех пор атаки по российским НПЗ продолжились — дроны долетели даже до двух заводов в Самарской области, откуда до границы Украины (контролирующей Силы обороны) более 800 километров. Поэтому представители нашего государства есть чем обосновать необходимость предоставления Украине очередной партии беспилотных летательных аппаратов.

Британский след на Рамштайне

Впрочем, Украины на мартовском Рамштайне могут ждать не только удовольствия, но и серьезные разговоры. Скажем, предположил Дмитрий Снегирев на тему истории с запланированным, а затем упраздненным визитом британского министра обороны Гранта Шаппса в Одессу.

Через несколько дней в Рамштайн стало известно, что Шаппс не прибыл в украинский город из-за того, что отечественная разведка предупредила — имеет место утечка информации о плане поездки, информацию получили россияне. И об этом, а также об обмене разведывательными данными, скорее всего, тоже пойдет речь на заседании Рамштайн-коалиции.

Впрочем, Великобритания перед очередной встречей антироссийской коалиции говорила и о другом — в частности, что Украине следует сосредоточиться на атаках по Крыму, а на Востоке перейти к мощной обороне и не пытаться прорвать эшелонированные оборонительные сооружения российских оккупантов.

Не импортировать, а производить в Украине

Дмитрий Снегирев отметил, что на мартовском Рамштайне могут быть обсуждены не только вопросы импорта военной техники, оружия и боеприпасов — но и изготовление всей этой продукции на территории Украины.

Перед встречей, которая запланирована на 19 марта, немецкая компания Rheinmetall, фактически с самого начала полномасштабной войны сотрудничающая с Украиной, заявила, что планирует построить на территории нашего государства четыре предприятия.

Эти заводы, наличие которых и значительно сократило бы путь тех же артиллерийских снарядов на фронт, и избавило Украину от проблем с получением разрешений на передачу боеприпасов Вооруженным силами Украины — тоже вполне могут стать одной из тем встречи западных партнеров.

Словом, интересных и актуальных в нынешней ситуации тем для мартовской встречи на американской авиационной базе Рамштайн хватает. А на какие именно будет сделан акцент — узнаем уже очень скоро после завершения переговоров.