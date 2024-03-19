Засідання Рамштайн — ЗМІ дізнались, про що говоритиме глава Пентагону щодо України
Березневе засідання коаліції Рамштайн відбудеться у вівторок, 19 березня, на якому учасники, ймовірно, обговорюватимуть постачання далекобійної зброї та артилерійських снарядів для України. Як стверджує західна преса, міністр оборони США Ллойд Остін намагатиметься переконати союзників, що Білий дім залишається відданим у підтримці нашої держави навіть попри те, що у Вашингтона фактично закінчилися кошти для Києва.
Про це повідомляє видання Reuters.
Засідання Рамштайн 19 березня
Як відомо, Остін очолить зустріч під назвою Українська оборонна контактна група на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Участь у заході візьмуть близько 50 країн-членів НАТО. За даними іноземних ЗМІ, у рамках засідання голова Пентагону підтвердить відданість США Україні.
"Я думаю, що наші союзники гостро усвідомлюють нашу ситуацію з фінансуванням, а українці — більше, ніж будь-хто інший, через дефіцит, який виникає через те, що ми не можемо їх забезпечити", — сказав представник Міноборони Сполучених Штатів.
Експерти додають, що американські чиновники намагатимуться шукати шляхи для додаткового фінансування України. Однак, цієї суми навряд чи буде достатньо. У зв'язку з цим, на думку фахівців, Остін зіткнеться зі скептично налаштованою аудиторією в Європі.
Нагадаємо, нещодавно Байден оцінив виділену США допомогу Україні як "недостатню". Тим не менш Україна має план "Б" на випадок, якщо Конгрес Сполучених Штатів не ухвалить рішення про військову допомогу нашій державі.
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