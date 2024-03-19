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Засідання Рамштайн — ЗМІ дізнались, про що говоритиме глава Пентагону щодо України

19 березня 2024 08:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Засідання Рамштайн — ЗМІ дізнались, про що говоритиме глава Пентагону щодо України
Ллойд Остін. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Березневе засідання коаліції Рамштайн відбудеться у вівторок, 19 березня, на якому учасники, ймовірно, обговорюватимуть постачання далекобійної зброї та артилерійських снарядів для України. Як стверджує західна преса, міністр оборони США Ллойд Остін намагатиметься переконати союзників, що Білий дім залишається відданим у підтримці нашої держави навіть попри те, що у Вашингтона фактично закінчилися кошти для Києва. 

Про це повідомляє видання Reuters.

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Засідання Рамштайн 19 березня

Як відомо, Остін очолить зустріч під назвою Українська оборонна контактна група на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Участь у заході візьмуть близько 50 країн-членів НАТО. За даними іноземних ЗМІ, у рамках засідання голова Пентагону підтвердить відданість США Україні. 

"Я думаю, що наші союзники гостро усвідомлюють нашу ситуацію з фінансуванням, а українці — більше, ніж будь-хто інший, через дефіцит, який виникає через те, що ми не можемо їх забезпечити", — сказав представник Міноборони Сполучених Штатів. 

Експерти додають, що американські чиновники намагатимуться шукати шляхи для додаткового фінансування України. Однак, цієї суми навряд чи буде достатньо. У зв'язку з цим, на думку фахівців, Остін зіткнеться зі скептично налаштованою аудиторією в Європі.

Нагадаємо, нещодавно Байден оцінив виділену США допомогу Україні як "недостатню". Тим не менш Україна має план "Б" на випадок, якщо Конгрес Сполучених Штатів не ухвалить рішення про військову допомогу нашій державі. 

США
війна
військова допомога
Україна
Пентагон
Ллойд Остін
Рамштайн
війна в Україні

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