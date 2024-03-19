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Заседание Рамштайн — СМИ узнали, о чем будет говорить глава Пентагона по поводу Украины

19 марта 2024 08:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Заседание Рамштайн — СМИ узнали, о чем будет говорить глава Пентагона по поводу Украины
Ллойд Остин. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Мартовское заседание коалиции Рамштайн состоится во вторник, 19 марта, на котором участники, вероятно, будут обсуждать поставки дальнобойного оружия и артиллерийских снарядов для Украины. Как утверждает западная пресса, министр обороны США Ллойд Остин постарается убедить союзников, что Белый дом остается преданным в своей поддержке нашего государства даже несмотря на то, что у Вашингтона фактически закончились средства для Киева.

Об этом сообщает издание Reuters.

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Заседание Рамштайн 19 марта

Как известно, Остин возглавит встречу под названием Украинская оборонная контактная группа на авиабазе Рамштайн в Германии. Участие в мероприятии примут около 50 стран-членов НАТО. По данным иностранных СМИ, в рамках заседания глава Пентагона подтвердит преданность США Украине.

"Я думаю, что наши союзники остро осознают нашу ситуацию с финансированием, а украинцы — больше, чем кто-либо другой, из-за дефицита, который возникает из-за того, что мы не можем их обеспечить", — сказал представитель Минобороны Соединенных Штатов.

Эксперты добавляют, что американские чиновники постараются искать пути для дополнительного финансирования Украины. Однако этой суммы вряд ли будет достаточно. В связи с этим, по мнению специалистов, Остин столкнется со скептически настроенной аудиторией в Европе.

Напомним, недавно Байден оценил выделенную США помощь Украине как "недостаточную". Тем не менее, Украина имеет план "Б" на случай, если Конгресс Соединенных Штатов не примет решение о военной помощи нашему государству.

США
война
военная помощь
Украина
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Рамштайн
война в Украине

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