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Які теми будуть головними на березневому Рамштайні

18 березня 2024 23:50
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Які теми будуть головними на березневому Рамштайні
На одному із попередніх засідань коаліції у форматі Рамштайн. Фото: АрміяInform
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На березневому засіданні коаліції Рамштайн, яке відбудеться у вівторок, 19 числа, скоріш за все, говоритимуть про далекобійну зброю та артилерійські снаряди для України. Крім того, можливо, західні партнери обговорять тему будівництва військових заводів на території самої України – зокрема, проєкти компанії Rheinmetall.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Про яку зброю говоритимуть на Рамштайні

Перш за все, на Рамштайні йтиметься, як припустив Дмитро Снєгирьов, про практичне втілення коаліції далекобійної зброї.

"Зокрема, має бути обговорене питання передачі Францією самохідних артустановок Caesar, Україна має отримати 70 одиниць цієї зброї", — підкреслив експерт.

Боєприпаси зарубіжні та місцеві

Снєгирьов додав, що одним із головних питань 20-го, березневого Рамштайна стануть логістичні деталі передачі Україні 800 тисяч артилерійських снарядів, закупівлею яких для потреб ЗСУ займалася Чехія.

Втім, ключовим питанням для української армії є не тільки закупівля і передача зброї та боєприпасів закордоном, а і виробництво їх тут, в Україні.

"Тому я не виключаю, що на засіданні Рамштайн-коаліції може йтись і про тему можливого будівництва компанією Rheinmetall чотирьох військових заводів на території нашої держави", — зазначив експерт.

Нагадаємо, 14 лютого пройшло попереднє, 19-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Тоді Сирський був вперше присутній на зустрічі.

На засіданні міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що його країна виділить Україні 44 млн доларів на обслуговування винищувачів F-16.

Також ми писали, що Умєров підбив підсумки результатів 19-го засідання "Рамштайну". Україна отримає більше зброї від партнерів та засобів для захисту неба.

ЗСУ
військова допомога
Дмитро Снєгирьов
Рамштайн
війна в Україні

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