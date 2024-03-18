Какие темы будут главными на мартовском Рамштайне
На мартовском заседании коалиции Рамштайн, которое состоится во вторник, 19 числа, скорее всего, будут говорить о дальнобойном оружии и артиллерийских снарядах для Украины. Кроме того, возможно, западные партнеры обсудят тему строительства военных заводов на территории самой Украины – в частности, проекты Rheinmetall.
Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
О каком оружии будут говорить на Рамштайне
Прежде всего, на Рамштайне пойдет речь, как предположил Дмитрий Снегирев, о практическом воплощении коалиции дальнобойного оружия.
"В частности, должен быть обсужден вопрос передачи Францией самоходных артустановок Caesar, Украина должна получить 70 единиц этого оружия", — подчеркнул эксперт.
Боеприпасы зарубежные и местные
Снегирев добавил, что одним из главных вопросов 20-го, мартовского Рамштайна станут логистические детали передачи Украине 800 тысяч артиллерийских снарядов, закупкой которых для нужд ВСУ занималась Чехия.
Впрочем, ключевым вопросом украинской армии является не только закупка и передача оружия и боеприпасов заграницей, но и производство их здесь, в Украине.
"Поэтому я не исключаю, что на заседании Рамштайн-коалиции может идти речь и о теме возможного строительства компанией Rheinmetall четырех военных заводов на территории нашего государства", — отметил эксперт.
Напомним, 14 февраля прошло предварительное, 19-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Тогда Сырский впервые присутствовал на встрече.
На заседании министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что его страна выделит Украине 44 млн долларов на обслуживание истребителей F-16.
Также мы писали, что Умеров подвел итоги 19-го заседания "Рамштайн". Украина получит больше оружия от партнеров и средств защиты неба.
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