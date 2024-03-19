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В Пентагоне заявили, что не допустят проигрыша Украины в войне против РФ

19 марта 2024 13:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Пентагоне заявили, что не допустят проигрыша Украины в войне против РФ
Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты Америки не допустят, чтобы Украина проиграла в войне с Россией. Он заявил, что коалиция этого не позволит.

Об этом Ллойд Остин сказал на заседании в формате "Рамштайн" во вторник, 19 марта.

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США не допустят, чтобы Украина проиграла

Остин заявил, что США знают, что условия в которых ведет бой украинская армия, очень тяжелые.

"К сожалению, гражданское население страдает от атак российских беспилотников. Поэтому сегодня наш месседж довольно четкий. США не допустят, чтобы Украина проиграла. Наша коалиция не позволит этого. И весь свободный мир этого не допустит", — подчеркнул он.

Напомним, 19 марта началось мартовское заседание коалиции Рамштайн, на котором участники, вероятно, будут обсуждать поставки дальнобойного оружия и артиллерийских снарядов для Украины. Как утверждает западная пресса, министр обороны США Ллойд Остин попытается убедить союзников, что Белый дом остается преданным в поддержке нашего государства даже несмотря на то, что у Вашингтона фактически закончились средства для Киева.

Также одни из острейших вопросов, возможно, прозвучат от британской делегации. В частности, они могут напомнить об отмене визита министра обороны Гранта Шаппса в Одессу из-за вероятного попадания информации о визите в руки российских спецслужб.

россия
США
война
Украина
Пентагон
Ллойд Остин
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