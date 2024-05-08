Ядерна зброя під час навчань в РФ

Ядерна зброя під час параду в Москві. Фото: ТАСС

У Пентагоні прокоментували загрозу використання ядерної зброї Росією. У американському відомстві поки що не бачать ознак того, що РФ використає таку зброю навіть для навчань.

Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час відеобрифінгу у вівторок, 7 травня.

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"Ми не бачимо жодних причин коригувати розміщення своїх ядерних сил. Ми не бачили жодних ознак того, що Росія планує застосувати ядерну зброю", — заявила Сінгх.

Також вона наголосила, що у Сполучених Штатах вважають абсолютно недопустимою можливість проведення Росією військових навчань із застосуванням нестратегічної ядерної зброї.

За словами Сінгх, така політика росіян спричиняє загрозу світовій безпеці.

Що передувало таким висловлюванням

Нагадаємо, що 6 травня російське оборонне відомство повідомило, що військові планують провести навчання і використовувати під час них ядерне озброєння.

У Вашингтоні порадили Володимиру Путіну вивести війська з України, якщо він боїться західної військової допомоги Києву.

Раніше повідомлялось, що Міністерство оборони Білорусі вирішило раптово розпочати перевірку засобів-носіїв нестратегічної ядерної зброї.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Кремль знову активізував кампанію із залученням ядерних погроз і дипломатичних маніпуляцій. Метою цього, пояснюють, є намагання контролювати Захід.