Ядерное оружие во время учений в РФ

Ядерное оружие во время парада в Москве. Фото: ТАСС

В Пентагоне прокомментировали угрозу использования ядерного оружия Россией. В американском ведомстве пока не видят признаков того, что РФ использует такое оружие даже для учений.

Об этом сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх во время видеобрифинга во вторник, 7 мая.

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"Мы не видим никаких причин корректировать размещение своих ядерных сил. Мы не видели никаких признаков того, что Россия планирует применить ядерное оружие", — заявила Сингх.

Также она отметила, что в Соединенных Штатах считается абсолютно недопустимой возможность проведения Россией военных учений с применением нестратегического ядерного оружия.

По словам Сингх, такая политика россиян влечет за собой угрозу мировой безопасности.

Что предшествовало таким высказываниям

Напомним, что 6 мая российское оборонное ведомство сообщило, что военные планируют провести учения и использовать во время проведения ядерное вооружение.

В Вашингтоне посоветовали Владимиру Путину вывести войска из Украины, если он опасается западной военной помощи Киеву.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Беларуси решило внезапно приступить к проверке средств-носителей нестратегического ядерного оружия.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Кремль снова активизировал кампанию по привлечению ядерных угроз и дипломатических манипуляций. Целью этого, объясняют, является попытка контролировать Запад.