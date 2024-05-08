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В Пентагоне отреагировали на возможное использование РФ ядерного оружия для учений

8 мая 2024 10:53
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Ядерное оружие во время учений в РФ
Ядерное оружие во время парада в Москве. Фото: ТАСС
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В Пентагоне прокомментировали угрозу использования ядерного оружия Россией. В американском ведомстве пока не видят признаков того, что РФ использует такое оружие даже для учений.

Об этом сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх во время видеобрифинга во вторник, 7 мая.

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"Мы не видим никаких причин корректировать размещение своих ядерных сил. Мы не видели никаких признаков того, что Россия планирует применить ядерное оружие", — заявила Сингх.

Также она отметила, что в Соединенных Штатах считается абсолютно недопустимой возможность проведения Россией военных учений с применением нестратегического ядерного оружия.

По словам Сингх, такая политика россиян влечет за собой угрозу мировой безопасности.

Что предшествовало таким высказываниям

Напомним, что 6 мая российское оборонное ведомство сообщило, что военные планируют провести учения и использовать во время проведения ядерное вооружение.

В Вашингтоне посоветовали Владимиру Путину вывести войска из Украины, если он опасается западной военной помощи Киеву.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Беларуси решило внезапно приступить к проверке средств-носителей нестратегического ядерного оружия.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Кремль снова активизировал кампанию по привлечению ядерных угроз и дипломатических манипуляций. Целью этого, объясняют, является попытка контролировать Запад.

США
война
владимир путин
оружие
военные учения
ядерное оружие
Пентагон
Россия
Вашингтон (WTA)

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