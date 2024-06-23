Німецький опозиціонер Добріндт налаштований проти українських біженців — що пропонує

Українські біженці у Фрайбургу. Фото ілюстративне: Телеграфъ

Німецька опозиційна партія ХДС/ХСС запропонувала вжити більш жорстких заходів щодо українських біженців, які перебувають в Німеччині без роботи. Політики просять або запропонувати українцям працювати, або виїхати в країни.

Про це заявив глава політфракції Александер Добріндт.

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За словами політика, соціальні виплати стали для українців, які живуть у Німеччині, "гальмом до працевлаштування".

Водночас він додав, що тут має застосовуватися базовий принцип: "або почати роботу, або повернутися до безпечних районів на заході України".

"Нам потрібні сильніші вимоги для тих українців, які шукають притулку в Німеччині. Пропозиція роботи має бути невід'ємною частиною інтеграційної послуги разом з дією основного принципу: або починай працювати або повертайся в безпечні райони на заході України!", — написав Добріндт у Facebook.

Скриншот допису Добріндта

Проте чи стосуватимуться такі обмеження всіх іноземців, зокрема, біженців з арабських та африканських країн, а також інших мігрантів, які отримують німецьке соцзабезпечення, політик не коментував.

Нагадаємо, раніше речник німецького федерального уряду Штеффен Хебештрайт заявив, що уряд не змінюватиме систему виплат для українських біженців попри заклики щодо скасування допомоги.

Водночас в уряді Чехії пропонують українським біженцям залишитися в країні на довгострокове проживання, отримавши посвідку на проживання, терміном на п'ять років.