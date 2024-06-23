Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Германии предлагают принять жесткие меры по отношению к украинцам без работы arrow

В Германии предлагают принять жесткие меры по отношению к украинцам без работы

23 июня 2024 11:05
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Немецкий оппозиционер Добриндт настроен против украинских беженцев - что предлагает
Украинские беженцы во Фрайбурге. Фото иллюстративное: Телеграфъ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Немецкая оппозиционная партия ХДС/ХСС предложила принять более жесткие меры в отношении украинских беженцев, находящихся в Германии без работы. Политики просят либо предложить украинцам работать, либо уехать из страны.

Об этом заявил глава политфракции Александер Добриндт.

Читайте также:

Немецкая оппозиция серьезно настроена по поводу безработных украинцев

По словам политика, социальные выплаты стали для живущих в Германии украинцев стали "тормозом к трудоустройству".

В то же время он добавил, что здесь должен применяться базовый принцип: "либо начать работу, либо вернуться в безопасные районы на западе Украины".

"Нам нужны более сильные требования для украинцев, которые ищут убежища в Германии. Предложение работы должно быть неотъемлемой частью интеграционной услуги вместе с действием основного принципа: или начинай работать, или возвращайся в безопасные районы на западе Украины!" — написал Добриндт в Facebook.

беженцы Германия
Скриншот сообщения Добриндта

Однако, будут ли касаться такие ограничения всех иностранцев, в частности беженцев из арабских и африканских стран, а также других мигрантов, получающих немецкое соцобеспечение, политик не комментировал.

Напомним, ранее спикер немецкого федерального правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что правительство не будет менять систему выплат для украинских беженцев, несмотря на призывы об отмене помощи.

В то же время в правительстве Чехии предлагают украинским беженцам остаться в стране на долгосрочное проживание, получив вид на жительство, сроком на пять лет.

Германия
оппозиция
работа
украинцы
Украина
беженцы
сотрудники

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление