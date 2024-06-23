Немецкий оппозиционер Добриндт настроен против украинских беженцев - что предлагает

Украинские беженцы во Фрайбурге. Фото иллюстративное: Телеграфъ

Немецкая оппозиционная партия ХДС/ХСС предложила принять более жесткие меры в отношении украинских беженцев, находящихся в Германии без работы. Политики просят либо предложить украинцам работать, либо уехать из страны.

Об этом заявил глава политфракции Александер Добриндт.

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По словам политика, социальные выплаты стали для живущих в Германии украинцев стали "тормозом к трудоустройству".

В то же время он добавил, что здесь должен применяться базовый принцип: "либо начать работу, либо вернуться в безопасные районы на западе Украины".

"Нам нужны более сильные требования для украинцев, которые ищут убежища в Германии. Предложение работы должно быть неотъемлемой частью интеграционной услуги вместе с действием основного принципа: или начинай работать, или возвращайся в безопасные районы на западе Украины!" — написал Добриндт в Facebook.

Скриншот сообщения Добриндта

Однако, будут ли касаться такие ограничения всех иностранцев, в частности беженцев из арабских и африканских стран, а также других мигрантов, получающих немецкое соцобеспечение, политик не комментировал.

Напомним, ранее спикер немецкого федерального правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что правительство не будет менять систему выплат для украинских беженцев, несмотря на призывы об отмене помощи.

В то же время в правительстве Чехии предлагают украинским беженцам остаться в стране на долгосрочное проживание, получив вид на жительство, сроком на пять лет.