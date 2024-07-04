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У Німеччині обстріляли штаб-квартиру партії Шольца, — BILD

4 липня 2024 19:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Дрездені наприкінці червня обстріляли штаб-квартиру Шольца
Штаб-квартира Олафа Шольца. Фото: BILD
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У німецькій Саксонії наприкінці червня невідомий обстріляв штаб-квартиру канцлера Олафа Шольца. Розслідування інциденту проводить служба державної безпеки Німеччини.

Про це пише BILD у четвер, 4 липня.

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Видання пише, що за кілька тижнів до земельних виборів у Саксонії невідомі обстріляли штаб-квартиру партії СДПН у Дрездені. Вона розташована у старому місті Дрездена, поруч із місцевим парламентом. 

Поліцейські виявили кульові отвори у вікнах на третьому поверсі, які могли бути завдані вогнепальною зброєю. Представник поліції Картстен Егер зазначив, що самі кулі поки що не знайшли. Отвори від пострілів відповідають калібру близько п'яти міліметрів.

Розслідування цього випадку взяла на себе служба державної безпеки Німеччини. Там заявили, що не виключений політичний мотив такого злочину.

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Скриншот допису BILD
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Скриншот допису BILD

Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц вважає, що одна з причин падіння популярності урядової коаліції на сході Німеччини пов'язана з Україною.

Також ми писали, що лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен заявила, що не планує вступати до нового уряду чи обіймати посаду в парламенті Франції.

Німеччина вибори хуліганство політики Олаф Шольц

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