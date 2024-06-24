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Шольц пояснив, чому падіння популярності правлячої коаліції Німеччини пов'язано з Україною

24 червня 2024 10:06
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Ілля Рябінін
редактор
Чому популярність уряду Шольца впала — які причини
Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Німецький канцлер Олаф Шольц вважає, що однією з причин падіння популярності урядової коаліції на сході Німеччини пов'язана з Україною. Водночас глава уряду додає, що зараз альтернативного рішення немає.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу Tagesschau

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Канцлер підкреслив цей факт на тлі невтішних результатів виборів до Європарламенту для його партії німецьких соціал-демократів.

"Я знаю, що є багато громадян, які не згодні з нашою підтримкою України, які також не згодні з санкціями, які ми запровадили проти Росії. Це також відображено в результатах виборів, але, на мою думку, зараз немає альтернативи, щоб це змінити", — каже він.

Політик зауважив, що саме Росія напала на Україну, і що її загарбницька війна "є спробою змінити карту". Також він додав, що провина щодо порушення укладеної протягом десятиліть угоди не пересувати кордони силою лежить виключно на Москві.

Нагадаємо, раніше Олаф Шольц заявив, що Німеччина не має наміру йти на "пригоди" в конфлікті в Україні, але підкреслив, що Берлін забезпечуватиме безпеку Європи та сприяння підтримці України.

Також німецький канцлер переконаний, що не можна допустити замороження конфлікту, бо це може призвести до повторної агресії Росії проти України.

Німеччина
Україна
Олаф Шольц
уряд
війна в Україні
Росія

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