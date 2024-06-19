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Німеччина не планує брати участь у "пригодах", що пов'язані з конфліктом в Україні, — Шольц

19 червня 2024 05:15
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина не братиме участі у "пригодах" щодо конфлікту в Україні
Олаф Шольц. Фото: unn.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Берлін вважає своїми задачами забезпечення безпеки Європи та того, щоб Україна могла захищати свою незалежність. Водночас Німеччина не має наміру йти на "пригоди" в конфлікті в Україні.

Про це на пресконференції після зустрічі із головами східнонімецьких федеральних земель заявив канцлер Німеччині Олаф Шольц.

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"Я можу тут ще раз запевнити: усі можуть покластися на те, що розсудливість продовжить відрізняти політику, яку проводить очолюваний мною уряд. Як це було в минулому, так і залишиться в майбутньому. Усі ті, хто по праву непокоїться через такі серйозні конфлікти, можуть бути впевнені, що нема чого побоюватися якихось пригод з боку німецької політики", — заявив Шольц.

Саміт миру, який днями відбувся у Швейцарії, на думку канцлера, є лише першим маленьким кроком — далі потрібно робити більше. Він закликав "ніколи не втрачати з уваги перспективу знову уможливити безпеку та згуртованість в Європі".

Нагадаємо, на Саміті миру Олаф Шольц заявив, що не можна допустити замороження війни між Росією та Україною. На його думку, пауза в конфлікті призвела б лише до повторної  агресії РФ.

Раніше канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина не блокує новий пакет санкцій ЄС проти Росії. За його словами, німці навпаки працюють над тим, щоб зробити цю допомогу більш ефективною.

Німеччина
Берлін
Олаф Шольц
війна в Україні

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