ШОльц прокоментував чому Німеччина не погодила новий пакет санкцій проти РФ

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів про пакет допомоги Україні та відносини з Росією. Він заявив, що Німеччина не блокує новий пакет санкцій ЄС проти Росії, а працює з усіма, аби зробити його ефективнішим.

Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив в інтерв’ю телеканалу ZDF.

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Під час інтерв'ю Шольц наголосив на тому, що Німеччина не блокує новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, а намагається навпаки зробити їх якомога ефективнішими й інтенсивно працює з усіма іншими над цим.

"Ми хочемо забезпечити, щоб це було зроблено якомога більш прагматично. Це те, що ми також робимо, консультуючись з німецькою економікою", — зазначив канцлер Німеччини.

Він додав, що Євросоюз повинен прийняти рішення, щоб запобігти експорту підсанкційних товарів з інших країн до Росії, але це повинно бути реалізовано таким чином, щоб це було можливо і працювало.

"Нам потрібно знайти хороше рішення. І як я вже казав, йдеться також про те, щоб поставити нашу економіку, яка дуже орієнтована на експорт, у таке становище, щоб вона могла експортувати товари, які точно нікуди більше не підуть", — заявив Шольц.

Нагадаємо, країни-члени Європейського Союзу не досягли консенсусу щодо 14-го пакету санкцій проти РФ. Причиною стало вето з боку Німеччини.

Раніше ми писали, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Мова йде про реактивні системи HIMARS, комплекси ППО, танки Leopard та боєприпаси.