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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги — що до нього увійшло

14 червня 2024 16:21
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Військова допомога Україні — Німеччина передала великий пакет озброєнь для ЗСУ
Зенітно-ракетний комплекс Patriot. Фото: Бундесвер.
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Мова йде про реактивні системи HIMARS, комплекси ППО, танки Leopard та боєприпаси.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Німеччини у п'ятницю, 14 червня.

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Новий пакет військової допомоги від Німеччини

Збройні сили України отримали значний новий пакет військової допомоги від уряду Німеччини.

У Міноборони зазначили, що загалом Федеративна Республіка Німеччина надала або зобов’язалася на майбутні роки військової допомоги на суму приблизно 28 млрд євро.

"Німеччина підтримує Україну поставками обладнання та озброєнь зі складів Бундесверу та через поставки з промисловості, які фінансуються з фондів федеральної допомоги на навчання", — йдеться в повідомленні.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги — що в нього входить - фото 1
Допис Міноборони Німеччини. Фото: скриншот

Пакет допомоги включає:

  • 20 бронетранспортерів Marder із запчастинами та боєприпасами до них;
  • 10 танків Leopard 1 A5 (спільний проєкт із Данією) із боєкомплектом;
  • 1 систему ППО IRIS-T SLM та два зенітно-ракетних комплекси IRIS-T SLS;
  • 3 реактивні системи залпового вогню HIMARS;
  • 21 тисяча снарядів калібру 155 мм, димові боєприпаси та набої до штурмових гвинтівок;
  • 4 системи самозахисту гелікоптерів AMPS4, системи самозахисту гелікоптерів AMPS і 4 протидронових сенсори;
  • 2 мостоукладача Biber, 2 інженерних танки Dachs, броньовану евакуаційну машину, 4 танки для розмінування Wisent 1 із запчастинами;
  • 6 паливозаправників Zetros;
  • штурмові та снайперські гвинтівки, обладнання для знешкодження вибухових боєприпасів, 100 окулярів нічного бачення;
  • рятувальні шлюпки.

Ця допомога значно підсилить обороноздатність України та сприятиме зміцненню співпраці між Німеччиною та Україною в галузі безпеки та оборони.

Нагадаємо, Луганський прикордонний загін "Помста" отримав від Німеччини пересувний ремонтний комплекс і вантажівку з краном-маніпулятором. Загальна вартість техніки становить майже 12 млн грн.

Раніше ми писали, що Німеччина дозволила Україні завдавати ударів по території Росії своєю зброєю. 

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