Военная помощь Украине — Германия передала большой пакет вооружений для ВСУ

Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Фото: Бундесвер.

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Речь идет о реактивных системах HIMARS, комплексах ПВО, танках Leopard и боеприпасах.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Германии в пятницу, 14 июня.

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Новый пакет военной помощи от Германии

Вооруженные силы Украины получили новый пакет военной помощи от правительства Германии.

В Минобороны отметили, что в целом Федеративная Республика Германия предоставила или обязалась на предстоящие годы военной помощи на сумму около 28 миллиардов евро.

"Германия поддерживает Украину поставками оборудования и вооружений со складов Бундесвера и через поставки из промышленности, финансируемые из фондов федеральной помощи на обучение" , — говорится в сообщении.

Сообщение Минобороны Германии. Фото: скриншот

Пакет помощи включает:

20 бронетранспортеров Marder с запчастями и боеприпасами к ним;

10 танков Leopard 1 A5 (совместный проект с Данией) с боекомплектом;

1 систему ПВО IRIS-T SLM и два зенитно-ракетных комплекса IRIS-T SLS;

3 реактивные системы залпового огня HIMARS;

21 тысяча снарядов калибра 155 мм, дымовые боеприпасы и патроны к штурмовым винтовкам;

4 системы самозащиты вертолетов AMPS4, системы самозащиты вертолетов AMPS и 4 противодроновых сенсора;

2 мостоукладчика Biber, 2 инженерных танка Dachs, бронированную эвакуационную машину, 4 танка для разминирования Wisent 1 с запчастями;

6 топливозаправщиков Zetros;

штурмовые и снайперские винтовки; оборудование для обезвреживания взрывных боеприпасов; 100 очков ночного видения;

спасательные шлюпки.

Эта помощь значительно усилит обороноспособность Украины и будет способствовать укреплению сотрудничества между Германией и Украиной в области безопасности и обороны.

Напомним, Луганский пограничный отряд "Помста" получил от Германии передвижной ремонтный комплекс и грузовик с краном-манипулятором. Общая стоимость техники составляет около 12 млн грн.

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