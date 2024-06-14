Военная помощь Украине — Германия передала большой пакет вооружений для ВСУ

Германия передала Украине новый пакет военной помощи — что в него войшло
Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Речь идет о реактивных системах HIMARS, комплексах ПВО, танках Leopard и боеприпасах.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Германии в пятницу, 14 июня.
Новый пакет военной помощи от Германии
Вооруженные силы Украины получили новый пакет военной помощи от правительства Германии.
В Минобороны отметили, что в целом Федеративная Республика Германия предоставила или обязалась на предстоящие годы военной помощи на сумму около 28 миллиардов евро.
"Германия поддерживает Украину поставками оборудования и вооружений со складов Бундесвера и через поставки из промышленности, финансируемые из фондов федеральной помощи на обучение" , — говорится в сообщении.
Пакет помощи включает:
- 20 бронетранспортеров Marder с запчастями и боеприпасами к ним;
- 10 танков Leopard 1 A5 (совместный проект с Данией) с боекомплектом;
- 1 систему ПВО IRIS-T SLM и два зенитно-ракетных комплекса IRIS-T SLS;
- 3 реактивные системы залпового огня HIMARS;
- 21 тысяча снарядов калибра 155 мм, дымовые боеприпасы и патроны к штурмовым винтовкам;
- 4 системы самозащиты вертолетов AMPS4, системы самозащиты вертолетов AMPS и 4 противодроновых сенсора;
- 2 мостоукладчика Biber, 2 инженерных танка Dachs, бронированную эвакуационную машину, 4 танка для разминирования Wisent 1 с запчастями;
- 6 топливозаправщиков Zetros;
- штурмовые и снайперские винтовки; оборудование для обезвреживания взрывных боеприпасов; 100 очков ночного видения;
- спасательные шлюпки.
Эта помощь значительно усилит обороноспособность Украины и будет способствовать укреплению сотрудничества между Германией и Украиной в области безопасности и обороны.
Напомним, Луганский пограничный отряд "Помста" получил от Германии передвижной ремонтный комплекс и грузовик с краном-манипулятором. Общая стоимость техники составляет около 12 млн грн.
Ранее мы писали, что Германия позволила Украине наносить удары по территории России своим оружием.
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