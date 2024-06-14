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Германия передала Украине новый пакет военной помощи — что в него войшло

14 июня 2024 16:21
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Военная помощь Украине — Германия передала большой пакет вооружений для ВСУ
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Фото: Бундесвер.
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Речь идет о реактивных системах HIMARS, комплексах ПВО, танках Leopard и боеприпасах.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Германии в пятницу, 14 июня.

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Новый пакет военной помощи от Германии

Вооруженные силы Украины получили новый пакет военной помощи от правительства Германии.

В Минобороны отметили, что в целом Федеративная Республика Германия предоставила или обязалась на предстоящие годы военной помощи на сумму около 28 миллиардов евро.

"Германия поддерживает Украину поставками оборудования и вооружений со складов Бундесвера и через поставки из промышленности, финансируемые из фондов федеральной помощи на обучение" , — говорится в сообщении.

Германия передала Украине новый пакет военной помощи - входящий в него - фото 1
Сообщение Минобороны Германии. Фото: скриншот

Пакет помощи включает:

  • 20 бронетранспортеров Marder с запчастями и боеприпасами к ним;
  • 10 танков Leopard 1 A5 (совместный проект с Данией) с боекомплектом;
  • 1 систему ПВО IRIS-T SLM и два зенитно-ракетных комплекса IRIS-T SLS;
  • 3 реактивные системы залпового огня HIMARS;
  • 21 тысяча снарядов калибра 155 мм, дымовые боеприпасы и патроны к штурмовым винтовкам;
  • 4 системы самозащиты вертолетов AMPS4, системы самозащиты вертолетов AMPS и 4 противодроновых сенсора;
  • 2 мостоукладчика Biber, 2 инженерных танка Dachs, бронированную эвакуационную машину, 4 танка для разминирования Wisent 1 с запчастями;
  • 6 топливозаправщиков Zetros;
  • штурмовые и снайперские винтовки; оборудование для обезвреживания взрывных боеприпасов; 100 очков ночного видения;
  • спасательные шлюпки.

Эта помощь значительно усилит обороноспособность Украины и будет способствовать укреплению сотрудничества между Германией и Украиной в области безопасности и обороны.

Напомним, Луганский пограничный отряд "Помста" получил от Германии передвижной ремонтный комплекс и грузовик с краном-манипулятором. Общая стоимость техники составляет около 12 млн грн.

Ранее мы писали, что Германия позволила Украине наносить удары по территории России своим оружием.

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