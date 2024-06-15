Шольц прокомментировал почему Германия не согласовала новый пакет санкций против РФ

Шольц отрицает блокирование Германией нового пакета санкций против России
Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о пакете помощи Украине и отношениях с Россией. Он заявил, что Германия не блокирует новый пакет санкций ЕС против России, а работает со всеми, чтобы сделать его более эффективным.
Об этом канцлер Германии Олаф Шольц сообщил в интервью телеканалу ZDF.
Блокирует ли Германия новый пакет санкций ЕС против РФ
Во время интервью Шольц отметил, что Германия не блокирует новый пакет санкций Европейского Союза против России, а пытается наоборот сделать их как можно более эффективными и интенсивно работает со всеми остальными над этим.
"Мы хотим обеспечить, чтобы это было сделано как можно более прагматично. Это то, что мы также делаем, консультируясь с немецкой экономикой", — отметил канцлер Германии.
Он добавил, что Евросоюз должен принять решение, чтобы предотвратить экспорт подсанкционных товаров из других стран в Россию, но это должно быть реализовано таким образом, чтобы это было возможно и работало.
"Нам нужно найти хорошее решение. И как я уже говорил, речь идет также о том, чтобы поставить нашу экономику, очень ориентированную на экспорт, в такое положение, чтобы она могла экспортировать товары, которые точно никуда больше не пойдут", — заявил Шольц.
Напомним, страны-члены Европейского Союза не достигли консенсуса по поводу 14-го пакета санкций против РФ. Причиной послужило вето со стороны Германии.
Ранее мы писали, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Речь идет о реактивных системах HIMARS, комплексах ПВО, танках Leopard и боеприпасах.
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