Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не будет участвовать в "происшествиях" по конфликту в Украине

Олаф Шольц. Фото: unn.ua

Берлин считает своими задачами обеспечение безопасности Европы и того, чтобы Украина могла защищать свою независимость. В то же время , Германия не намерена идти на "приключения" в конфликте в Украине.

Об этом на пресс-конференции после встречи с главами восточногерманских федеральных земель заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

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"Я могу здесь еще раз заверить: все могут положиться на то, что благоразумие продолжит отличать политику, которую проводит возглавляемое мною правительство. Как это было в прошлом, так и останется в будущем. Все те, кто по праву беспокоится из-за столь серьезных конфликтов, могут быть уверены, что нечего опасаться каких-либо приключений со стороны немецкой политики", — заявил Шольц.

Саммит мира, который состоялся на днях в Швейцарии, по мнению канцлера, является лишь первым маленьким шагом — дальше нужно делать больше. Он призвал "никогда не упускать из виду перспективу снова сделать возможными безопасность и сплоченность в Европе".

Напомним, на Саммите мира Олаф Шольц заявил, что нельзя допустить заморозки войны между Россией и Украиной. По его мнению, пауза в конфликте привела бы только к повторной агрессии РФ.

Ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не блокирует новый пакет санкций ЕС против России . По его словам, немцы наоборот работают над тем, чтобы сделать эту помощь более эффективной.