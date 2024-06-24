Почему популярность правительства Шольца упала — какие причины

Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Немецкий канцлер Олаф Шольц считает, что одна из причин падения популярности правительственной коалиции на востоке Германии связана с Украиной. В то же время, глава правительства добавляет, что сейчас альтернативного решения нет.

Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу Tagesschau.

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Канцлер подчеркнул этот факт на фоне нелестных результатов выборов в Европарламент для его партии немецких социал-демократов.

"Я знаю, что есть много граждан, которые не согласны с нашей поддержкой Украины, которые также не согласны с санкциями, которые мы ввели против России. Это также отражено в результатах выборов, но, по моему мнению, сейчас нет альтернативы, чтобы это изменить", — говорит он.

Политик отметил, что именно Россия напала на Украину и что ее захватническая война "является попыткой изменить карту". Также он добавил, что вина о нарушении заключенного в течение десятилетий соглашения не передвигать границы силой лежит исключительно на Москве.

Напомним, ранее Олаф Шольц заявил, что Германия не намерена идти на "происшествия" в конфликте в Украине, но подчеркнул, что Берлин будет обеспечивать безопасность Европы и содействие поддержке Украины.

Также немецкий канцлер убежден, что нельзя допустить заморозки конфликта, потому что это может привести к повторной агрессии России против Украины.