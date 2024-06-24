Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Шольц объяснил, почему падение популярности правящей коалиции Германии связано с Украиной arrow

Шольц объяснил, почему падение популярности правящей коалиции Германии связано с Украиной

24 июня 2024 10:06
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Почему популярность правительства Шольца упала — какие причины
Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Немецкий канцлер Олаф Шольц считает, что одна из причин падения популярности правительственной коалиции на востоке Германии связана с Украиной. В то же время, глава правительства добавляет, что сейчас альтернативного решения нет.

Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу Tagesschau.

Читайте также:

Шольц объяснил, почему его правительство теряет поддержку

Канцлер подчеркнул этот факт на фоне нелестных результатов выборов в Европарламент для его партии немецких социал-демократов.

"Я знаю, что есть много граждан, которые не согласны с нашей поддержкой Украины, которые также не согласны с санкциями, которые мы ввели против России. Это также отражено в результатах выборов, но, по моему мнению, сейчас нет альтернативы, чтобы это изменить", — говорит он.

Политик отметил, что именно Россия напала на Украину и что ее захватническая война "является попыткой изменить карту". Также он добавил, что вина о нарушении заключенного в течение десятилетий соглашения не передвигать границы силой лежит исключительно на Москве.

Напомним, ранее Олаф Шольц заявил, что Германия не намерена идти на "происшествия" в конфликте в Украине, но подчеркнул, что Берлин будет обеспечивать безопасность Европы и содействие поддержке Украины.

Также немецкий канцлер убежден, что нельзя допустить заморозки конфликта, потому что это может привести к повторной агрессии России против Украины.

Германия
Украина
Олаф Шольц
правительство
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны