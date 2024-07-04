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В Германии обстреляли штаб-квартиру партии Шольца, — BILD

4 июля 2024 19:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Дрездене в конце июня обстреляли штаб-квартиру Шольца
Штаб-квартира Олафа Шольца. Фото: BILD
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В немецкой Саксонии в конце июня неизвестный обстрелял штаб-квартиру канцлера Олафа Шольца. Расследование инцидента проводит служба государственной безопасности Германии.

Об этом пишет BILD в четверг, 4 июля.

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Издание пишет, что за несколько недель до земельных выборов в Саксонии неизвестные обстреляли штаб-квартиру партии СДПГ в Дрездене. Она находится в старом городе Дрездена рядом с местным парламентом.

Полицейские обнаружили отверстия от пуль в окнах на третьем этаже, которые могли быть нанесены огнестрельным оружием. Представитель полиции Картстен Эгер отметил, что сами пули пока не нашли. Отверстия от выстрелов соответствуют калибру около пяти миллиметров.

Расследование этого случая взяла на себя служба государственной безопасности Германии. Там заявили, что не исключен политический мотив такого преступления.

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Скриншот поста BILD
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Скриншот поста BILD

Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц считает, что одна из причин падения популярности правительственной коалиции на востоке Германии связана с Украиной.

Также мы писали, что лидер французских ультраправых Марин Ле Пен заявила, что не планирует вступать в новое правительство или занимать должность в парламенте Франции.

Германия выборы хулиганство политики Олаф Шольц

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