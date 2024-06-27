Шольц вимагає від ЄС більше грошей на біженців з України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув на саміт у Брюсселі з вимогою до Євросоюзу виділити більше коштів таким країнам, як Німеччина, які приймають велику кількість українських біженців. Шольц написав спільного листа зі своїми польським та чеським колегами, Дональдом Туском та Петром Фіалою, до президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, в якому детально виклав цю вимогу.

Про це пише Reuters у четвер, 27 червня.

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Зазначається, що ці три країни прийняли найбільшу частку українських біженців.

"Саме тому, разом з моїми колегами, я вважаю, що настав час прийняти рішення, щоб Європа надала цим країнам спеціальну фінансову підтримку для фінансування соціальної допомоги біженцям, професійного навчання, мовних курсів і всіх інших речей, які відіграють певну роль", — підкреслив Шольц.

Дискусія навколо українських біженців у Німеччині активізувалася останніми місяцями. Деякі політики з правоцентристської опозиції стверджують, що Берлін повинен скоротити соціальну допомогу українцям, які досі не знайшли роботу в Німеччині.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) підтримала ідею введення фінансових виплат українським біженцям для стимулювання їх повернення до України після закінчення війни. Ця ініціатива передбачає, що допомога буде надаватись українцям, які повертаються додому, ймовірно, за рахунок бюджетів країн-членів Європейського Союзу.

Раніше німецька опозиційна партія ХДС/ХСС запропонувала вжити більш жорстких заходів щодо українських біженців, які перебувають в Німеччині без роботи. Політики просять або запропонувати українцям працювати, або виїхати з країни.

Ми також писали, що Державна податкова служба України найближчим часом отримає можливість доступу до інформації про стан банківських рахунків українців за кордоном. Глобальний Форум ОЕСР надав позитивну оцінку щодо зрілості системи управління інформаційною безпекою й захисту даних для автоматичного обміну.