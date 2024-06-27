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Шольц призвал ЕС выделить больше денег на украинских беженцев

27 июня 2024 20:11
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Улинец Юлия
редактор
Шольц требует от ЕС больше денег на беженцев из Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл на саммит в Брюсселе с требованием к Евросоюзу выделить больше денег для таких стран, как Германия, которые принимают большое количество украинских беженцев. Шольц написал совместное письмо со своими польским и чешским коллегами, Дональдом Туском и Петром Фиалой, президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, в котором подробно изложил это требование.

Об этом пишет Reuters в четверг, 27 июня.

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Отмечается, что эти три страны приняли наибольшую часть украинских беженцев.

"Именно поэтому, вместе с моими коллегами, я считаю, что пора принять решение, чтобы Европа предоставила этим странам специальную финансовую поддержку для финансирования социальной помощи беженцам, профессионального обучения, языковых курсов и всех других вещей, которые играют определенную роль", — подчеркнул. Шольц.

Дискуссия вокруг украинских беженцев в Германии активизировалась в последние месяцы. Некоторые политики из правоцентристской оппозиции утверждают, что Берлин должен сократить социальную помощь украинцам, до сих пор не нашедшим работу в Германии.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала идею введения финансовых выплат украинским беженцам для стимулирования их возвращения в Украину после окончания войны. Эта инициатива предусматривает, что помощь будет оказываться возвращающимся домой украинцам, вероятно, за счет бюджетов стран-членов Европейского Союза.

Ранее немецкая оппозиционная партия ХДС/ХСС предложила принять более жесткие меры в отношении украинских беженцев, находящихся в Германии без работы. Политики просят либо предложить украинцам работать, либо уехать из страны.

Мы также писали, что Государственная налоговая служба Украины в ближайшее время получит возможность доступа к информации о состоянии банковских счетов украинцев за границей. Глобальный Форум ОЭСР дал положительную оценку зрелости системы управления информационной безопасностью и защиты данных для автоматического обмена.

Европейский союз
Польша
Германия
украинцы
Чехия
Еврокомиссия
беженцы
Олаф Шольц

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