Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Нікополі лунали вибухи — через російські обстріли загинули двоє людей arrow

У Нікополі лунали вибухи — через російські обстріли загинули двоє людей

29 травня 2024 17:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Обстріли Нікополя 29 травня — через російські удари загинули дві людини
Наслідки обстрілів. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська у середу, 29 травня, завдали ударів по Нікополю Дніпропетровської області. Внаслідок сьогоднішніх атак загинули двоє мешканців міста.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Читайте також:

Атака на Нікополь 29 травня

"У лікарні помер 52-річний чоловік, який зранку потрапив під артобстріл. Медики боролися за нього, але травми виявилися несумісними із життям", — йдеться у повідомленні.

удари по Нікополю 29 травня
Поранений через обстріл. Фото: Дніпропетровська ОВА
РФ атакувала Нікополь дронами 29 травня
Поранений через обстріл. Фото: Дніпропетровська ОВА
Загарбники завдали удару по Нікополю 29 травня
Авто швидкої допомоги після обстрілу. Фото: Дніпропетровська ОВА

А пообіді росіяни скерували дрон-камікадзе на автомобіль швидкої допомоги, через що загинув 54-річний водій. Також було поранено його 53-річну дружину, її ушпиталили в тяжкому стані.

 

null
Скриншот допису Лисака

Раніше в Дніпропетровській ОВА повідомляли про двох поранених внаслідок атак росіян по Нікополю.

Також ми писали, що росіяни влучили дронами в будівлі двох приватних підприємств Нікополя та магазин.

безпілотники
Дніпропетровська область
обстріли
Нікополь
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

28 травня 2024

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі