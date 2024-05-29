Обстріли Нікополя 29 травня — через російські удари загинули дві людини

У Нікополі лунали вибухи — через російські обстріли загинули двоє людей
Російські війська у середу, 29 травня, завдали ударів по Нікополю Дніпропетровської області. Внаслідок сьогоднішніх атак загинули двоє мешканців міста.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Атака на Нікополь 29 травня
"У лікарні помер 52-річний чоловік, який зранку потрапив під артобстріл. Медики боролися за нього, але травми виявилися несумісними із життям", — йдеться у повідомленні.
А пообіді росіяни скерували дрон-камікадзе на автомобіль швидкої допомоги, через що загинув 54-річний водій. Також було поранено його 53-річну дружину, її ушпиталили в тяжкому стані.
Раніше в Дніпропетровській ОВА повідомляли про двох поранених внаслідок атак росіян по Нікополю.
Також ми писали, що росіяни влучили дронами в будівлі двох приватних підприємств Нікополя та магазин.
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