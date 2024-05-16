Наслідки обстрілів на Дніпропетровщині 15 травня

Наслідки російського обстрілу на Дніпропетровщині. Фото: Telegram/Укрзалізниця

Вдень, 15 травня, під час російських обстрілів на Дніпропетровщині загинули двоє працівників "Укрзалізниці". Чоловіки були оглядачами-ремонтниками вагонів.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

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В "Укрзалізниці" уточнили вік загиблих: один з чоловіків був 1976 року народження, інший — 1973-го.

"Знову сумні новини з Дніпропетровщини. Сьогодні внаслідок ворожого обстрілу цивільної залізничної інфраструктури загинуло двоє наших колег — оглядачів-ремонтників вагонів. Ворог обірвав життя Сергія Деревицького 1976 року народження та Олександра Приходька 1973 року народження. Вічна памʼять загиблим. Щирі співчуття їхнім рідним та близьким. Ми всі вдячні кожному залізничнику за хоробрість і повсякденну нелегку працю", — написано у Telegram залізничників.

Нагадаємо, український прикордонник дивом вижив під час ближніх боїв з російськими військовими у Вовчанську Харківської області. Ворожа куля застрягла у посвідченні, яке було в нагрудній кишені.

Раніше ми писали, що російські окупанти не припиняли обстрілювати Харків та область 14 травня. Відомо про 24 поранених людей та одну загиблу.