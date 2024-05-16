Последствия обстрелов в Днепропетровской области 15 мая

Последствия российских обстрелов на Днепропетровщине. Фото: Telegram/Укрзализныця

Днем, 15 мая, во время российских обстрелов в Днепропетровской области погибли два работника "Укрзализныци". Мужчины были осмотрщиками-ремонтниками вагонов.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

Читайте также:

Новые жертвы российских обстрелов

В "Укрзализныце" уточнили возраст погибших: один из мужчин был 1976 года рождения, другой — 1973-го.

"Снова печальные новости с Днепропетровщины. Сегодня в результате вражеского обстрела гражданской железнодорожной инфраструктуры погибли двое наших коллег — осмотрщиков-ремонтников вагонов. Враг оборвал жизнь Сергея Деревицкого 1976 года рождения и Александра Приходько 1973 года рождения. Вечная память погибшим. Искренние соболезнования их родным и близким. Мы все благодарны каждому железнодорожнику за храбрость и повседневную нелегкую работу", — написано в Telegram железнодорожников.

Напомним, украинский пограничник чудом выжил во время ближнего боя с российскими военными в Волчанске Харьковской области. Вражеская пуля застряла в удостоверении, которое было в нагрудном кармане.

Ранее мы писали, что российские оккупанты не прекращали обстреливать Харьков и область 14 мая. Известно о 24 раненых людях и одной погибшей.