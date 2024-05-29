Росіяни вчергове обстріляли Нікополь — двох людей поранено

Рятувальники ДСНС транспортують пораненого містянина з Нікополя. Фото: Telegram Сергія Лисака

Армія Росії у середу, 29 травня, знову здійснила обстріл Нікополя Дніпропетровської області. Внаслідок цього було поранено двох місецвих мешканців, а також пошкоджено міські будівлі.

Про це розповів глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Пошкодена уламками будівля в Нікополі. Джерело: Telegram Сергія Лисака

За його словами, постараждалими виявилися двоє чоловіків, 64 та 52 років, які отримали уламкові поранення.

Пошкодена уламками будівля в Нікополі. Джерело: Telegram Сергія Лисака

"Їх госпіталізовано. Другий – тяжкий. Медики роблять все можливе", — сказав чиновник.

Лисак додав, що ворог обстрілював місто з реактивної артилерії. В результаті артобстрілу було пошкоджено бібліотеку, магазин та лінію електропередач.

Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, раніше росіяни поцілили дронами в будівлі двох приватних підприємств Нікополя та крамницю.

Також не так давно під час обстрілу на Дніпропетровщині загинули двоє оглядачів-ремонтників вагонів "Укрзалізниці".