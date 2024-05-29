Росіяни вчергове обстріляли Нікополь — двох людей поранено

Обстріл Нікополя — в Дніпропетровській ОВА повідомляють про поранених
Армія Росії у середу, 29 травня, знову здійснила обстріл Нікополя Дніпропетровської області. Внаслідок цього було поранено двох місецвих мешканців, а також пошкоджено міські будівлі.
Про це розповів глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Росіяни обстріляли Нікополь
За його словами, постараждалими виявилися двоє чоловіків, 64 та 52 років, які отримали уламкові поранення.
"Їх госпіталізовано. Другий – тяжкий. Медики роблять все можливе", — сказав чиновник.
Лисак додав, що ворог обстрілював місто з реактивної артилерії. В результаті артобстрілу було пошкоджено бібліотеку, магазин та лінію електропередач.
Нагадаємо, раніше росіяни поцілили дронами в будівлі двох приватних підприємств Нікополя та крамницю.
Також не так давно під час обстрілу на Дніпропетровщині загинули двоє оглядачів-ремонтників вагонів "Укрзалізниці".
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