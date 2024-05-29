Россияне в очередной раз обстреляли Никополь — двое человек ранены

Обстрел Никополя — в Днепропетровской ОВА сообщают о раненых
Армия России в среду, 29 мая, снова произвела обстрел Никополя Днепропетровской области. В результате были ранены двое местных жителей, а также повреждены городские здания.
Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВA Сергей Лысак.
Россияне обстреляли Никополь
По его словам, пострадавшими оказались двое мужчин, 64 и 52 лет, получившие обломочные ранения.
"Их госпитализировали. Второй – тяжелый. Медики делают все возможное", — сказал чиновник.
Лысак добавил, что враг обстреливал город из реактивной артиллерии. В результате артобстрела были повреждены библиотека, магазин и линия электропередач.
Напомним, ранее россияне попали дронами в здании двух частных предприятий Никополя и магазин.
Также не так давно во время обстрела в Днепропетровской области погибли два смотрителя-ремонтника вагонов "Укрзалізниці" .
Читайте Новини.LIVE!