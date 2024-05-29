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Обстрел Никополя — в Днепропетровской ОВА сообщают о раненых

29 мая 2024 14:54
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россияне в очередной раз обстреляли Никополь — двое человек ранены
Спасатели ГСЧС транспортируют раненого горожанина из Никополя. Фото: Telegram Сергея Лысака
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Армия России в среду, 29 мая, снова произвела обстрел Никополя Днепропетровской области. В результате были ранены двое местных жителей, а также повреждены городские здания.

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВA Сергей Лысак.

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Поврежденное обломками здание в Никополе. Источник: Telegram Сергея Лисака

По его словам, пострадавшими оказались двое мужчин, 64 и 52 лет, получившие обломочные ранения.

никополь обстрел
Поврежденное обломками здание в Никополе. Источник: Telegram Сергея Лысака

"Их госпитализировали. Второй – тяжелый. Медики делают все возможное", — сказал чиновник.

Лысак добавил, что враг обстреливал город из реактивной артиллерии. В результате артобстрела были повреждены библиотека, магазин и линия электропередач.

Обстрел Никополя - в Днепропетровской ОВА сообщают о раненых - фото 3
Скриншот сообщения Лысака

Напомним, ранее россияне попали дронами в здании двух частных предприятий Никополя и магазин.

Также не так давно во время обстрела в Днепропетровской области погибли два смотрителя-ремонтника вагонов "Укрзалізниці" .

взрыв
Украина
Днепропетровская область
обстрелы
Никополь
война в Украине

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