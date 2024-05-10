Окупанти вкотре обстріляли Нікополь — постраждали два приватних підприємства

Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Російські окупанти вкотре атакували місто Нікополь у Дніпропетровській області, використовуючи безпілотні літальні апарати. У результаті обстрілу пошкоджені будівлі двох приватних підприємств і магазин.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram в п'ятницю, 10 травня.

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За словами Лисака, обстріл відбувся у вечірні та нічні години. На місто було запущено п'ять дронів.

Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: Сергій Лисак / Telegram 1 / 3

Один з автомобілів загорівся, але пожежу вдалося швидко загасити рятувальникам. Пошкоджені будівлі двох приватних підприємств та одного магазину.

Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот

До цього російські загарбники атакували місто Нікополь у четвер, 9 травня. Внаслідок обстрілу дві людини загинули, а ще двоє отримали поранення.

Також атаки зазнав Харків — російські війська вночі, 10 травня, вдарили по житловій забудові міста ракетою С-300. Внаслідок атаки загорілись приватні будинки, постраждали дві людини, серед них дитина.