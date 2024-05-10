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Окупанти вкотре обстріляли Нікополь — пошкоджені два приватних підприємства

10 травня 2024 11:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Окупанти вкотре обстріляли Нікополь — постраждали два приватних підприємства
Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: Сергій Лисак / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Російські окупанти вкотре атакували місто Нікополь у Дніпропетровській області, використовуючи безпілотні літальні апарати. У результаті обстрілу пошкоджені будівлі двох приватних підприємств і магазин. 

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram в п'ятницю, 10 травня.

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За словами Лисака, обстріл відбувся у вечірні та нічні години. На місто було запущено п'ять дронів.

  • Окупанти вкотре обстріляли Нікополь — постраждали два приватних підприємства - фото 1
    Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: Сергій Лисак / Telegram
  • Окупанти вкотре обстріляли Нікополь — постраждали два приватних підприємства - фото 2
    Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: Сергій Лисак / Telegram
  • Окупанти вкотре обстріляли Нікополь — постраждали два приватних підприємства - фото 3
    Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: Сергій Лисак / Telegram
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Один з автомобілів загорівся, але пожежу вдалося швидко загасити рятувальникам. Пошкоджені будівлі двох приватних підприємств та одного магазину.

Окупанти вкотре обстріляли Нікополь — постраждали два приватних підприємства - фото 4
Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот

До цього російські загарбники атакували місто Нікополь у четвер, 9 травня. Внаслідок обстрілу дві людини загинули, а ще двоє отримали поранення.

Також атаки зазнав Харків — російські війська вночі, 10 травня, вдарили по житловій забудові міста ракетою С-300. Внаслідок атаки загорілись приватні будинки, постраждали дві людини, серед них дитина.

пожежа
безпілотники
Дніпропетровська область
обстріли
Нікополь
війна в Україні

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