Окупанти вкотре обстріляли Нікополь — постраждали два приватних підприємства

Окупанти вкотре обстріляли Нікополь — пошкоджені два приватних підприємства
Російські окупанти вкотре атакували місто Нікополь у Дніпропетровській області, використовуючи безпілотні літальні апарати. У результаті обстрілу пошкоджені будівлі двох приватних підприємств і магазин.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram в п'ятницю, 10 травня.
Наслідки обстрілів Нікополя 10 травня
За словами Лисака, обстріл відбувся у вечірні та нічні години. На місто було запущено п'ять дронів.
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Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: Сергій Лисак / Telegram
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Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: Сергій Лисак / Telegram
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Наслідки обстрілу Нікополя. Фото: Сергій Лисак / Telegram
Один з автомобілів загорівся, але пожежу вдалося швидко загасити рятувальникам. Пошкоджені будівлі двох приватних підприємств та одного магазину.
До цього російські загарбники атакували місто Нікополь у четвер, 9 травня. Внаслідок обстрілу дві людини загинули, а ще двоє отримали поранення.
Також атаки зазнав Харків — російські війська вночі, 10 травня, вдарили по житловій забудові міста ракетою С-300. Внаслідок атаки загорілись приватні будинки, постраждали дві людини, серед них дитина.
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