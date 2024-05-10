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Оккупанты в очередной раз обстреляли Никополь — повреждены два частных предприятия

10 мая 2024 11:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Оккупанты в очередной раз обстреляли Никополь — пострадали два частных предприятия
Последствия обстрелов Никополя. Фото: Сергей Лысак / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Российские оккупанты в очередной раз атаковали город Никополь в Днепропетровской области, используя беспилотные летательные аппараты. В результате обстрела повреждены здания двух частных предприятий и магазин.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram в пятницу, 10 мая.

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Последствия обстрелов Никополя 10 мая

По словам Лысака, обстрел произошел в вечерние и ночные часы. На город было запущено пять дронов.

  • Оккупанты в очередной раз обстреляли Никополь — пострадали два частных предприятия - фото 1
    Последствия обстрелов Никополя. Фото: Сергей Лысак / Telegram
  • Оккупанты в очередной раз обстреляли Никополь — пострадали два частных предприятия - фото 2
    Последствия обстрела Никополя. Фото: Сергей Лысак / Telegram
  • Оккупанты в очередной раз обстреляли Никополь — пострадали два частных предприятия - фото 3
    Последствия обстрела Никополя. Фото: Сергей Лысак / Telegram
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Один из автомобилей загорелся, но пожар удалось быстро потушить спасателям. Повреждены здания двух частных предприятий и одного магазина.

Оккупанты в очередной раз обстреляли Никополь — пострадали два частных предприятия - фото 4
Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот

До этого российские захватчики атаковали город Никополь в четверг, 9 мая. В результате обстрела два человека погибли, а еще двое получили ранения.

Также атаки подвергся Харькову — российские войска ночью, 10 мая, ударили по жилой застройке города ракетой С-300. В результате атаки загорелись частные дома, пострадали два человека, в том числе ребенок.

пожар
беспилотники
Днепропетровская область
обстрелы
Никополь
война в Украине

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