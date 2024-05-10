Оккупанты в очередной раз обстреляли Никополь — пострадали два частных предприятия

Последствия обстрелов Никополя. Фото: Сергей Лысак / Telegram

Российские оккупанты в очередной раз атаковали город Никополь в Днепропетровской области, используя беспилотные летательные аппараты. В результате обстрела повреждены здания двух частных предприятий и магазин.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram в пятницу, 10 мая.

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По словам Лысака, обстрел произошел в вечерние и ночные часы. На город было запущено пять дронов.

Последствия обстрелов Никополя. Фото: Сергей Лысак / Telegram

Последствия обстрела Никополя. Фото: Сергей Лысак / Telegram

Последствия обстрела Никополя. Фото: Сергей Лысак / Telegram 1/3 ​ 3

Один из автомобилей загорелся, но пожар удалось быстро потушить спасателям. Повреждены здания двух частных предприятий и одного магазина.

Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот

До этого российские захватчики атаковали город Никополь в четверг, 9 мая. В результате обстрела два человека погибли, а еще двое получили ранения.

Также атаки подвергся Харькову — российские войска ночью, 10 мая, ударили по жилой застройке города ракетой С-300. В результате атаки загорелись частные дома, пострадали два человека, в том числе ребенок.