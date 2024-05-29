Обстрелы Никополя 29 мая — из-за российских ударов погибли два человека

В Никополе раздавались взрывы — из-за российских обстрелов погибли два человека
Российские войска в среду, 29 мая, нанесли удары по Никополю Днепропетровской области. В результате сегодняшних атак погибли двое жителей города.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Атака на Никополь 29 мая
"В больнице скончался 52-летний мужчина, который утром попал под артобстрел. Медики боролись за него, но травмы оказались несовместимыми с жизнью", — говорится в сообщении.
А после обеда россияне направили дрон-камикадзе на автомобиль скорой помощи, из-за чего погиб 54-летний водитель. Также была ранена его 53-летняя жена, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
Ранее в Днепропетровской ОВА сообщали о двух раненых в результате атак россиян по Никополю.
Также мы писали, что россияне попали дронами в постройки двух частных предприятий Никополя и магазин.
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