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В Никополе раздавались взрывы — из-за российских обстрелов погибли два человека

29 мая 2024 17:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Обстрелы Никополя 29 мая — из-за российских ударов погибли два человека
Последствия обстрелов. Фото: Днепропетровская областная прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в среду, 29 мая, нанесли удары по Никополю Днепропетровской области. В результате сегодняшних атак погибли двое жителей города.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Атака на Никополь 29 мая

"В больнице скончался 52-летний мужчина, который утром попал под артобстрел. Медики боролись за него, но травмы оказались несовместимыми с жизнью", — говорится в сообщении.

удары по Никополю 29 мая
Раненый из-за обстрела. Фото: Днепропетровская ОВА
РФ атаковала Никополь дронами 29 мая
Раненый из-за обстрела. Фото: Днепропетровская ОВА
Захватчики нанесли удар по Никополю 29 мая
Автомобиль скорой помощи после обстрела. Фото: Днепропетровская ОВА

А после обеда россияне направили дрон-камикадзе на автомобиль скорой помощи, из-за чего погиб 54-летний водитель. Также была ранена его 53-летняя жена, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Скриншот поста Лысака

Ранее в Днепропетровской ОВА сообщали о двух раненых в результате атак россиян по Никополю.

Также мы писали, что россияне попали дронами в постройки двух частных предприятий Никополя и магазин.

беспилотники
Днепропетровская область
обстрелы
Никополь
война в Украине

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