У Нідерландах запропонували повертати українських біженців у "безпечні регіони"

Українські біженці. Фото: AP

У Нідерландах депутати висловили пропозицію щодо українських біженців. Їх пропонують повертати у відносно безпечні регіони України.

Про це пише dutchnews.nl.

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Повернення українських біженців

Нідерландські політики вважають, що біженців можна повернути на захід України, бо там "відносно безпечно".

Таку пропозицію висунули депутати парламенту від однієї з найбільших партій BBB, оскільки у Нідерландах захистом користуються близько 100 тис. українських біженців.

"Ми не можемо прийняти всіх. Захід України здається мені відносно стабільним", — сказала депутатка Мона Кейзер.

Вона запитала у держсекретаря з міграції Еріка ван дер Бурга, чи можна там безпечно розміщувати українців.

Урядовець зазначив, що політика надання притулку справді розрізняє, які регіони в країні безпечні, а які небезпечні.

"Але для українців діє не політика притулку, а європейська директива про тимчасовий захист. Зараз кожна людина з України отримує прихисток", — відповів він.

Натомість парламентарі від GroenLinks/PvdA розкритикували пропозицію Кейзер й нагадали, що від ракетних обстрілів страждають й західні регіони України.

Крім того, депутатка пропонує, аби українські біженці, що знайшли роботу в Нідерландах, сплачували за оренду житла та медичне обслуговування — наразі їх безоплатно розміщують у муніципальних пунктах приймання.

Також вони отримують допомогу на проживання в розмірі 340-380 євро на місяць.

За даними національного статистичного агентства CBS, майже половина українських біженців у Нідерландах мають роботу, зокрема у сфері торгівлі, транспорту та громадського харчування.

Нагадаємо, що Норвегія має наміри посилити заходи контролю за біженцями з України, про що оголосили 29 січня. Це зумовлено нестачею ресурсів для забезпечення всім належних умов.

Також ми писали, що уряд Болгарії продовжив тимчасовий захист для українських біженців на рік. Відповідно до рішення Європейської комісії, вони зможуть перебувати в країні до березня 2025 року.