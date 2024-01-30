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Норвегія посилить обмеження для українських біженців

30 січня 2024 04:22
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Інна Буряк
редактор
Норвегія посилить обмеження для українських біженців
Українські біженці за кордоном. Фото: AFP
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Норвегія має наміри посилити заходи контролю за біженцями з України, про що оголосили 29 січня. Це зумовлено нестачею ресурсів для забезпечення всім належних умов.

Про це повідомляє пресслужба уряду Норвегії.

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Що відомо про посилення обмежень для біженців

"Вторгнення Росії в Україну йде повним ходом. Більша частина українських біженців, які приїжджають до скандинавських країн, шукають захисту в Норвегії. Норвегія й надалі заступатиметься за українців, але зробить кілька жорстких заходів, щоб зрівняти кількість прибулих із країнами Північної Європи", — йдеться в повідомленні.

Серед запропонованих обмежень міністеркою праці й соціальної інтеграції Норвегії Тоньє Бренною та міністеркою юстиції Емілі Мель такі:

  • Українці, що проживають у приватному помешканні, а не в центрі прийому біженців, більше не отримуватимуть фінансову допомогу.
  • Держава не покриватиме витрати на домашніх тварин для новоприбулих біженців, також вони не зможуть жити в центрі прийому біженців.
  • Щоб отримати право на безкоштовні стоматологічні послуги для осіб 19-24 років, потрібно прожити в країні мінімум 5 років.
  • Щоб мати право на одноразову допомогу врозмірі 93 тисячі крон — близько 9,2 тисячі доларів, потрібно пробути в країні рік.
  • Щоб отримати основні та додаткові пільги запроваджується вимога про більш тривале проживання в Норвегії.
  • Допомога з адаптації для пар та одиноких осіб без дітей скорочується до 6 000 крон на місяць — 576 доларів.

Скільки біженців з України проживає в Норвегії

Наразі в Норвегії перебуває понад 73 тисячі українців. Згідно з даними станом на листопад 2023 року, 4,2 мільйона громадян України виїхали до країн ЄС, тікаючи від війни.

"Уряд вважає, що ми повинні посилити програму і рівень виплат, щоб забезпечити контроль над потоком біженців. Ми не повинні допустити, щоб тиск на муніципалітети став настільки високим, що підтримка допомоги Україні може бути поставлена під сумнів", — додала Емілі Мель.

Нагадаємо, що український уряд розширив можливості для призначення грошової допомоги малозабезпеченим. Зокрема, на неї зможуть претендувати деякі біженці, які повернуться з-за кордону.

Норвегія
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