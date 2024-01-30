Норвегия ужесточит ограничения для украинских беженцев

Украинские беженцы за границей. Фото: AFP

Норвегия намерена ужесточить меры контроля за беженцами из Украины, о чем объявили 29 января. Это обусловлено нехваткой ресурсов для обеспечения всем надлежащих условий.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Норвегии.

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Что известно об усилении ограничений для беженцев

"Вторжение России в Украину идет полным ходом. Большая часть украинских беженцев, приезжающих в скандинавские страны, ищут защиты в Норвегии. Норвегия и дальше будет заступаться за украинцев, но предпримет несколько жестких мер, чтобы уравнять количество прибывших со странами Северной Европы", — говорится в сообщении.

Среди предложенных ограничений министром труда и социальной интеграции Норвегии Тонье Бренной и министром юстиции Эмили Мель таковы:

Украинцы, проживающие в частном доме, а не в центре приема беженцев, больше не будут получать финансовую помощь.

Государство не будет возмещать расходы на домашних животных для новоприбывших беженцев, также они не смогут жить в центре приема беженцев.

Чтобы получить право на бесплатные стоматологические услуги для лиц 19-24 лет, нужно прожить в стране минимум 5 лет.

Чтобы иметь право на единовременную помощь в размере 93 тысяч крон — около 9,2 тысячи долларов, нужно пробыть в стране год.

Чтобы получить основные и дополнительные льготы, вводится требование о более длительном проживании в Норвегии.

Пособие по адаптации для пар и одиноких без детей сокращается до 6 000 крон в месяц — 576 долларов.

Сколько беженцев из Украины проживает в Норвегии

В настоящее время в Норвегии находится более 73 тысяч украинцев. Согласно данным по состоянию на ноябрь 2023 года, 4,2 миллиона граждан Украины выехали в страны ЕС, убегая от войны.

"Правительство считает, что мы должны усилить программу и уровень выплат, чтобы обеспечить контроль над потоком беженцев. Мы не должны допустить, чтобы давление на муниципалитеты стало настолько высоким, что поддержка помощи Украине может быть подвергнута сомнению", — добавила Эмили Мель.

Напомним, что украинское правительство расширило возможности для назначения денежной помощи малоимущим. В частности, на нее смогут претендовать некоторые беженцы, которые вернутся из-за границы.