В Нидерландах предложили возвращать украинских беженцев в "безопасные регионы"

Украинские беженцы. Фото: AP

В Нидерландах депутаты высказали предложение по поводу украинских беженцев. Их предлагают возвращать в относительно безопасные регионы Украины.

Об этом пишет dutchnews.nl.

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Возвращение украинских беженцев

Нидерландские политики считают, что беженцев можно вернуть на запад Украины, потому что там "относительно безопасно".

Такое предложение выдвинули депутаты парламента от одной из самых больших партий BBB, поскольку в Нидерландах защитой пользуются около 100 тыс. украинских беженцев.

"Мы не можем принять всех. Запад Украины кажется мне относительно стабильным", — сказала депутат Мона Кейзер.

Она спросила госсекретаря по миграции Эрика ван дер Бурга, можно ли там безопасно размещать украинцев.

Чиновник отметил, что политика предоставления убежища действительно различает, какие регионы в стране безопасны, а какие опасны.

"Но для украинцев действует не политика убежища, а европейская директива о временной защите. Сейчас каждый человек из Украины получает убежище", — ответил он.

В то же время парламентарии от GroenLinks/PvdA подвергли критике предложение Кейзер и напомнили, что от ракетных обстрелов страдают и западные регионы Украины.

Кроме того, депутат предлагает, чтобы украинские беженцы, нашедшие работу в Нидерландах, платили за аренду жилья и медицинское обслуживание — сейчас их безвозмездно размещают в муниципальных пунктах приема.

Также они получают пособие на проживание в размере 340-380 евро в месяц.

По данным национального статистического агентства CBS, почти половина украинских беженцев в Нидерландах работают, в частности в сфере торговли, транспорта и общественного питания.

Напомним, что Норвегия намерена усилить меры по контролю за беженцами из Украины, о чем объявили 29 января. Это обусловлено нехваткой ресурсов для обеспечения всеми надлежащими условиями.

Также мы писали, что правительство Болгарии продлило временную защиту для украинских беженцев на год. Согласно решению Европейской комиссии, они смогут находиться в стране до марта 2025 года.