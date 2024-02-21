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У НАБУ розповіли, скільки проваджень розслідують щодо зловживань у сфері оборони

21 лютого 2024 19:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У НАБУ розповіли, скільки проваджень розслідують щодо зловживань у сфері оборони
Директор НАБУ Семен Кривонос. Фото: t.me/UkraineMediaCenterKyiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Наразі детективи Національного антикорупційного бюро України розслідують понад 69 проваджень щодо зловживань у сфері оборони. Йдеться про закупівлі озброєння, бронетехніки, харчування та одягу.

Про це розповів директор НАБУ Семен Кривонос в Media Center Ukraine.

Розслідування зловживань у сфері оборони

Детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування у провадженнях, що стосуються зловживань у сфері оборони.

"Наразі детективами НАБУ здійснюється розслідування, у понад 69 провадженнях, що стосуються тих чи інших зловживань у сфері оборони. З них нами виділено найбільш пріоритетні, що стосуються закупівлі озброєнь, бронетехніки, харчування, одягу у період 2022-2023 років. І зараз активно здійснюється досудове розслідування", — розповів Кривонос.

Нагадаємо, керівник САП Олександр Клименко та директор НАБУ Семен Кривонос озвучили результати викриття топкорупціонерів у 2023 році. Протягом минулого року вдалося притягнути до відповідальності низку високопосадовців.

НАБУ підтвердило, що в Міністерстві оборони діє корупційна схема. Вона дозволяє завищувати ціни під час закупівлі продуктів.

Також внутрішній аудит Міноборони виявив за останній квартал 2023 року фінансових порушень більш як на 10 мільярдів. До дисциплінарної та матеріальної відповідальності притягнуто більше ніж 300 осіб.

У грудні стало відомо, що в Міноборони планують розпочати контроль над закупівлями для української армії. Для того, аби уникнути нечесних закупівель, створили агенцію "Державний оператор тилу".

Міноборони
НАБУ
українці
Україна
закупівлі

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