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В НАБУ рассказали, сколько дел расследуют по злоупотреблениям в сфере обороны

21 февраля 2024 19:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В НАБУ рассказали, сколько дел расследуют по злоупотреблениям в сфере обороны
Директор НАБУ Семен Кривонос. Фото: t.me/UkraineMediaCenterKyiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины расследуют более 69 производств по злоупотреблениям в сфере обороны. Речь идет о закупках вооружения, бронетехники, питания и одежды.

Об этом рассказал директор НАБУ Семен Кривонос в Media Center Ukraine.

Расследование злоупотреблений в сфере обороны

Детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование по производствам, касающимся злоупотреблений в сфере обороны.

"Сейчас детективами НАБУ осуществляется расследование, в более 69 производствах, касающихся тех или иных злоупотреблений в сфере обороны. Из них нами выделены наиболее приоритетные, касающиеся закупки вооружений, бронетехники, питания, одежды в период 2022-2023 годов. И сейчас активно осуществляется досудебное расследование", — рассказал Кривонос.

Напомним, руководитель САП Александр Клименко и директор НАБУ Семен Кривонос озвучили результаты разоблачения топ-коррупционеров в 2023 году. В прошлом году удалось привлечь к ответственности ряд чиновников.

НАБУ подтвердило, что в Министерстве обороны действует коррупционная схема. Она позволяет завышать цены при закупке продуктов.

Также внутренний аудит Минобороны выявил за последний квартал 2023 года финансовых нарушений более чем на 10 миллиардов. К дисциплинарной и материальной ответственности привлечены более 300 человек.

В декабре стало известно, что в Минобороны планируется начать контроль над закупками для украинской армии. Для того чтобы избежать нечестных закупок, создали агентство "Государственный оператор тыла".

Минобороны
НАБУ
украинцы
Украина
закупки

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