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НАБУ та САП назвали кількість високопосадовців, яких викрили у корупції в 2023 році

21 лютого 2024 18:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
НАБУ та САП назвали кількість високопосадовців, яких викрили у корупції в 2023 році
Керівник САП Олександр Клименко та директор НАБУ Семен Кривонос. Фото: t.me/UkraineMediaCenterKyiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко та директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос озвучили результати викриття топкорупціонерів у 2023 році. Протягом минулого року вдалося притягнути до відповідальності низку високопосадовців.

Про це Олександр Клименко та Семен Кривонос сказали в Media Center Ukraine.

Викриття топкорупціонерів у 2023 році

"Протягом 2023 року викрито на гарячому Голову Верховного Суду, суддів Апеляційного суду, забезпечено до кримінальної відповідальності 11 народних депутатів, трьох заступників міністрів. Якщо в цифрах, 21 особу з числа вищих посадових осіб держави, 39 керівників державних підприємств, 16 суддів", — розповів Кривонос.

Клименко акцентував на результатах в сфері боротьби з корупцією в судовій системі України.

"За результатами, в нас є повідомлення про підозру і направлені до суду. Це судді всіх інстанцій — як і перша інстанція, судді апеляції, судді Верховного Суду, також є Голова Державної судової адміністрації, що не менш важливо і не менш відповідальна посада в державі", — додав він.

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру заступнику голови Запорізької обласної ради, його помічнику та депутату облради, яких затримали на наданні неправомірної вигоди працівнику комунального медзакладу.

Також у Києві викрили чиновника Міністерства культури та інформаційної політики України на одержанні хабаря. За 3300 доларів він допоміг незаконно вивезти антикваріат за кордон.

НАБУ підтвердило, що в Міністерстві оборони діє корупційна схема. Вона дозволяє завищувати ціни під час закупівлі продуктів.

Додамо, київські правоохоронці Дніпровського управління поліції за процесуального керівництва столичної окружної прокуратури викрили ексзаступника директора структурного підрозділу однієї з київських РДА, який привласнив один з бензинових генераторів, виділених на потреби його підрозділу

НАБУ
українці
корупція
САП
Україна

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