Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow НАБУ и САП назвали количество чиновников, которых разоблачили в коррупции в 2023 году arrow

НАБУ и САП назвали количество чиновников, которых разоблачили в коррупции в 2023 году

21 февраля 2024 18:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
НАБУ и САП назвали количество чиновников, которых разоблачили в коррупции в 2023 году
Руководитель САП Александр Клименко и директор НАБУ Семен Кривонос. Фото: t.me/UkraineMediaCenterKyiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко и директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос озвучили результаты разоблачения топ-коррупционеров в 2023 году. В прошлом году удалось привлечь к ответственности ряд чиновников.

Об этом Александр Клименко и Семен Кривонос сказали в Media Center Ukraine.

Разоблачение топ-коррупционеров в 2023 году

"В течение 2023 года разоблачены с поличным Председатель Верховного Суда, судьи Апелляционного суда, обеспечено к уголовной ответственности 11 народных депутатов, трех заместителей министров. Если в цифрах, 21 человек из числа высших должностных лиц государства, 39 руководителей государственных предприятий, 16 судей", — рассказал Кривонос.

Клименко акцентировал внимание на результатах в сфере борьбы с коррупцией в судебной системе Украины.

"По результатам, у нас есть сообщение о подозрении и направлены в суд. Это судьи всех инстанций — как и первая инстанция, судьи апелляции, судьи Верховного Суда, также есть Председатель Государственной судебной администрации, что не менее важно и не менее ответственная должность в государстве", — добавил он.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении заместителю главы Запорожского областного совета, его помощнику и депутату облсовета, задержанным на предоставлении неправомерной выгоды работнику коммунального медучреждения.

Также в Киеве разоблачили чиновника Министерства культуры и информационной политики Украины на получении взятки. За 3300 долларов он помог незаконно вывезти антиквариат за границу.

НАБУ подтвердило, что в Министерстве обороны действует коррупционная схема. Она позволяет завышать цены при закупке продуктов.

Добавим, киевские правоохранители Днепровского управления полиции при процессуальном руководстве столичной окружной прокуратуры разоблачили экс-замдиректора структурного подразделения одной из киевских РГА, который присвоил один из бензиновых генераторов, выделенных на нужды его подразделения.

НАБУ
украинцы
коррупция
САП
Украина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

Актуальное по теме