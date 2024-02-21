НАБУ и САП назвали количество чиновников, которых разоблачили в коррупции в 2023 году

Руководитель САП Александр Клименко и директор НАБУ Семен Кривонос. Фото: t.me/UkraineMediaCenterKyiv

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко и директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос озвучили результаты разоблачения топ-коррупционеров в 2023 году. В прошлом году удалось привлечь к ответственности ряд чиновников.

Об этом Александр Клименко и Семен Кривонос сказали в Media Center Ukraine.

Разоблачение топ-коррупционеров в 2023 году

"В течение 2023 года разоблачены с поличным Председатель Верховного Суда, судьи Апелляционного суда, обеспечено к уголовной ответственности 11 народных депутатов, трех заместителей министров. Если в цифрах, 21 человек из числа высших должностных лиц государства, 39 руководителей государственных предприятий, 16 судей", — рассказал Кривонос.

Клименко акцентировал внимание на результатах в сфере борьбы с коррупцией в судебной системе Украины.

"По результатам, у нас есть сообщение о подозрении и направлены в суд. Это судьи всех инстанций — как и первая инстанция, судьи апелляции, судьи Верховного Суда, также есть Председатель Государственной судебной администрации, что не менее важно и не менее ответственная должность в государстве", — добавил он.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении заместителю главы Запорожского областного совета, его помощнику и депутату облсовета, задержанным на предоставлении неправомерной выгоды работнику коммунального медучреждения.

Также в Киеве разоблачили чиновника Министерства культуры и информационной политики Украины на получении взятки. За 3300 долларов он помог незаконно вывезти антиквариат за границу.

НАБУ подтвердило, что в Министерстве обороны действует коррупционная схема. Она позволяет завышать цены при закупке продуктов.

Добавим, киевские правоохранители Днепровского управления полиции при процессуальном руководстве столичной окружной прокуратуры разоблачили экс-замдиректора структурного подразделения одной из киевских РГА, который присвоил один из бензиновых генераторов, выделенных на нужды его подразделения.