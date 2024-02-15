Чиновник Мінкульту за хабар допоміг незаконно вивезти антикваріат за кордон

Поліція розслідує. Фото: Офіс Генпрокурора

У Києві викрили чиновника Міністерства культури та інформаційної політики України на одержанні хабаря. За 3300 доларів він допоміг незаконно вивезти антикваріат за кордон.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у четвер, 15 лютого.

Незаконне вивезення антикваріату за кордон

Чиновник зажадав і отримав від особи 3300 доларів США в обмін на обіцянку впливати на третіх осіб для забезпечення безперешкодного експорту антикварної холодної зброї з України без проведення митного контролю, отримання необхідних документів та огляду.

При отриманні другої частини суми у розмірі 3000 доларів США правоохоронці затримали чиновника на підставі статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Хабар для чиновника Мінкульту. Фото: Офіс Генпрокурора

Обшуки у чиновника Мінкульту

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного було виявлено та вилучено 10 000 доларів США та 200 000 українських гривень. Наразі розглядається питання про накладення арешту на вилучені кошти.

На цей час процес підготовки повідомлення про підозру затриманому та вибір запобіжного заходу перебуває в стадії розгляду.

Хабар для чиновника Мінкульту. Фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, у Києві ексвиконувач обов'язків начальника Північного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки організовував регулярні побори з перевізників. Ексчиновник щомісяця отримував гроші за неподання актів порушення закону про автомобільний транспорт.

Раніше у Києві посадова особа Інституту урології ім. академіка О.Ф. Возіанова вимагав 6000 доларів за проведення безплатної операції.