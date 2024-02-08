Экс-чиновник Укртрансбезопасности устроил поборы с перевозчиков в Киеве

Люди заходят в автобус. Иллюстративное фото: zprz.city

В Киеве экс-исполняющий обязанности начальника Северного межрегионального управления Укртрансбезопасности организовывал регулярные поборы с перевозчиков. Суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и конфискацию имущества.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в четверг, 8 февраля.

Читайте также:

Экс-чиновник Укртрансбезопасности предоставлял "разрешения" на пассажирские перевозки в Киеве

Экс-чиновник ежемесячно получал деньги за несоставление актов нарушения закона об автомобильном транспорте. Глава Укртранснафты предоставлял фиктивные "разрешения" перевозчику на осуществление пассажирских перевозок в Киеве.

"Свое "разрешение" чиновник оценил в 50 долларов США за каждое транспортное средство. Во время получения очередной ежемесячной оплаты в размере 500 долларов США чиновника задержали на "горячем", — говорится в сообщении прокуратуры.

Чиновника обвинили в регулярном получении неправомерной выгоды с предпринимателя за беспрепятственное осуществление пассажирских перевозок в столице.

В суде полностью доказали вину обвиняемого и наказали его на 5,5 лет за решеткой. Кроме того, экс-чиновник не будет иметь права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций, сроком 3 года и все его имущество конфискуют.

Напомним, в Запорожье разоблачили местного жителя на присвоении деталей и запчастей к самолетам почти на миллион гривен. Мужчине объявили подозрения в незаконном завладении чужим имуществом.

Добавим, в Одессе полиция задержала злоумышленников, обещавших трудоустройство в прокуратуру. За денежное вознаграждение преступники помогали пройти конкурс и получить желаемую должность.